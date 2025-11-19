Svetli način
Domača scena

Novinarka Eva Koderman Pavc z možem praznuje 10. obletnico zakona

Ljubljana, 19. 11. 2025 07.59 | Posodobljeno pred 43 minutami

Eva Koderman Pavc, ki jo gledalci poznajo kot športno novinarko in voditeljico športa v oddaji 24UR, obeležuje 10. obletnico zakona s svojim možem. Ob tej priložnosti je Eva, ki bo prihodnje leto praznovala 19. obletnico delovanja v naši medijski hiši, na Instagramu delila galerijo fotografij.

Športna novinarka in voditeljica Eva Koderman Pavc s soprogom praznuje 10. obletnico zakona. Ob tej priložnosti je na družbenem omrežju Instagram delila galerijo fotografij s posebnega dne, ki se je zgodil na Baliju. Eva in njen mož Domen Pavc sta si namreč usodni da dahnila na rajski plaži v Indoneziji.

"10 let poročena," je zapisala pod fotografije in se pošalila: "On še ni pobegnil, jaz pa še nisem obupala. Če to ni ljubezen ..." Novinarka, ki jo gledalci poznajo tako iz studia oddaje 24UR kot s številnih športnih terenov, bo kmalu praznovala še eno obletnico. Prihodnji februar bo minilo 19 let, odkar je del naše medijske hiše POP TV.

