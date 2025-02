Novinarka Kaja Ahčin postala mamica: Neverjeten in najlepši občutek v življenju

Naša novinarka Kaja Ahčin je postala mamica. Veselo novico je sodelavcem sporočila z besedami: "Sicer me še ne poznaš, ampak že rišem nasmehe na obraz mamici in atiju. Ati je malo čuden – kosmat in cmerast, mami pa je kar prikupna. Komaj čakam, da vas spoznam, a zdaj se moram še malo odpočiti in nabrati moči za vse dogodivščine, ki me še čakajo. Aja, skoraj bi pozabil – ime mi je Nik!"

Za naš portal 24ur.com pa je novopečena mamica povedala še: "Poroda me je bilo seveda strah, saj je to nekaj, na kar te nihče in nič ne more pripraviti. Na koncu se je vse skupaj odvilo izjemno hitro in zelo intenzivno. Ko prvič v naročje dobiš malo toplo kepico sreče, resnično na vse pozabiš. Neverjeten in najlepši občutek v življenju."

Simpatična novinarka rubrike POP IN je potrdila, da se s sinčkom počutita odlično. "Že uživava v skupnih trenutkih," je dodala. Kaji iz redakciji rubrike POP IN in spletnega portala 24ur.com želimo vse najboljše v novi vlogi.