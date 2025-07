Novinarka Sandra Boršič povila deklico Glorio

Deklica je ime prejela po športnici Glorii Kotnik, nad katero sta oba starša navdušena. Da je v veselem pričakovanju, je novinarka in voditeljica popoldanske oddaje 24UR razkrila konec meseca maja. "Pripravljava se. Vse lepo, počasi, brez hitenja in stresa. Oba sva mirna, premišljena in vse delava skupaj. Skupaj sva šla v šolo za starše in tam ogromno stvari izvedela. To bova sedaj v zadnjem mesecu implementirala v vsakdan in na porod. Ne vem, kaj me čaka, ampak predvidevam, da nekaj zelo, zelo lepega. Komaj čakam," je takrat dejala.