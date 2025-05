Novinarka Sandra Boršič pričakuje hčerko: Komaj čakam!

Sandra Boršič , novinarka in voditeljica popoldanske oddaje 24UR, je razkrila veselo novico. Simpatična Primorka, ki je v zadnjem času 'izginila' z malih ekranov, pričakuje prvega otroka - deklico. "Ja, noseča sem. To sedaj ni več nobena skrivnost. POP TV sem zadnje mesece opazovala kot gledalka in moram reči, da je bila tudi to zanimiva izkušnja."

Sandra, ki sedaj tudi uradno odhaja na porodniški dopust, se je v pogovoru za 24ur.com pošalila, da pravzaprav pričakuje "poptevejevskega otroka" . "Letos je 30. obletnica POP TV-ja in spodobi se, da povem, da je to POP TV otrok. S partnerjem Andražem Domnikom sva se spoznala tukaj ter leto dni kasneje začela najino zvezo in sedaj, tri leta kasneje, se zelo veseliva novega družinskega člana oziroma članice."

Sandra je med nosečnostjo pozorno spremljala svoje sodelavce iz oddaje 24UR, vse od pokrivanja dnevnih dogodkov do poročanja iz Vatikana ob izvolitvi novega papeža. "Postala sem tudi nova gledalka serije Skrito v raju," je v smehu priznala in dodala, da po novem spremlja tudi priljubljeni kuharski šov MasterChef Slovenija .

Da pričakujeta deklico, je Sandra vedela že od začetka. Kako? "Sanjala sem," je razkrila in dodala, da so bili ljudje okoli nje prepričani, da pričakuje fantka. "Celo stavila sem s svojim očetom in rekla sva, da bo tisti, ki izgubi stavo, kupil avtosedež," nam je v smehu zaupala. "Ko sva izvedela, da je punčka, sva bila oba s partnerjem presrečna. Karkoli bi bilo, bi bilo super."

Bodoča starša sta ime že izbrala, zanj sta slišala v pesmi in se oba hitro strinjala, da je tisto pravo. Novinarka nam je namignila, da isto ime nosi tudi znana slovenska športnica, ki je obema zelo všeč. "Pripravljava se. Vse lepo, počasi, brez hitenja in stresa. Oba sva mirna, premišljena in vse delava skupaj. Skupaj sva šla v šolo za starše in tam ogromno stvari izvedela. To bova sedaj v zadnjem mesecu implementirala v vsakdan in na porod. Ne vem, kaj me čaka, ampak predvidevam, da nekaj zelo, zelo lepega. Komaj čakam!"