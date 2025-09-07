Novinarko Sanjo Modrić med javljanjem v živo obkolili navijači

Naša novinarka in voditeljica Sanja Modrić je te dni v Rigi, kjer na evropskem prvenstvu v košarki potekajo izločilni boji. Sinoči sta se v latvijski prestolnici pomerili sosedi – Latvija in Litva. Po zmagi slednjih pa so litovski navijači obkolili voditeljico med javljanjem v živo.

"To je bil eden od najtežjih vklopov v moji karieri. Litovski navijači so bili zelo agresivni in vsiljivi," je Modrić dejala po zahtevnem javljanju v živo.

S posnetka, ki ga je na Instagramu objavil profil basketnews.lt, je razvidno, da so Litovci novinarki otežili delo z glasnim navijanjem, pa tudi nastavljanjem pred kamero. Kako je javljanje izgledalo na televiziji, si poglejte v spodnjem posnetku.