Novinarko Sanjo Modrić med javljanjem v živo obkolili navijači

Naša novinarka in voditeljica Sanja Modrić je te dni v Rigi, kjer na evropskem prvenstvu v košarki potekajo izločilni boji. Sinoči sta se v latvijski prestolnici pomerili sosedi – Latvija in Litva. Po zmagi slednjih pa so litovski navijači obkolili voditeljico med javljanjem v živo.
"To je bil eden od najtežjih vklopov v moji karieri. Litovski navijači so bili zelo agresivni in vsiljivi," je Modrić dejala po zahtevnem javljanju v živo.
S posnetka, ki ga je na Instagramu objavil profil basketnews.lt, je razvidno, da so Litovci novinarki otežili delo z glasnim navijanjem, pa tudi nastavljanjem pred kamero. Kako je javljanje izgledalo na televiziji, si poglejte v spodnjem posnetku.
"Litovski navijači so že začeli slaviti zmago v Rigi," so zapisali pod posnetkom, objavljenim na Instagramu. Litva je na koncu namreč slavila z 88 proti 79 in si s tem priigrala nastop v četrtfinalu na EuroBasketu.
Vse oči pa so pri nas že uprte v današnje popoldne, ko se bosta za vstop v četrtfinale pomerili še dve sosedi – Slovenija in Italija. Italijanski mediji so pretekle dni s superlativi pisali o slovenski reprezentanci z Luko Dončićem na čelu.
