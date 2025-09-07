Svetli način
Domača scena

Novinarko Sanjo Modrić med javljanjem v živo obkolili navijači

Riga, 07. 09. 2025 09.27 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Javljanje v živo je lahko izjemno zahtevno. Mojstrsko pa se je z izzivom spopadla naša novinarka in voditeljica Sanja Modrić, ki so jo po zmagi obkolili litovski navijači in navijačice. Po javljanju je povedala, da je bil to eden najtežjih vklopov v njeni karieri.

Naša novinarka in voditeljica Sanja Modrić je te dni v Rigi, kjer na evropskem prvenstvu v košarki potekajo izločilni boji. Sinoči sta se v latvijski prestolnici pomerili sosedi – Latvija in Litva. Po zmagi slednjih pa so litovski navijači obkolili voditeljico med javljanjem v živo.

"To je bil eden od najtežjih vklopov v moji karieri. Litovski navijači so bili zelo agresivni in vsiljivi," je Modrić dejala po zahtevnem javljanju v živo.

S posnetka, ki ga je na Instagramu objavil profil basketnews.lt, je razvidno, da so Litovci novinarki otežili delo z glasnim navijanjem, pa tudi nastavljanjem pred kamero. Kako je javljanje izgledalo na televiziji, si poglejte v spodnjem posnetku.

"Litovski navijači so že začeli slaviti zmago v Rigi," so zapisali pod posnetkom, objavljenim na Instagramu. Litva je na koncu namreč slavila z 88 proti 79 in si s tem priigrala nastop v četrtfinalu na EuroBasketu.

Vse oči pa so pri nas že uprte v današnje popoldne, ko se bosta za vstop v četrtfinale pomerili še dve sosedi – Slovenija in Italija. Italijanski mediji so pretekle dni s superlativi pisali o slovenski reprezentanci z Luko Dončićem na čelu.

POP IN
sanja modrič evropsko prvenstvo košarka riga eurobasket
KOMENTARJI (2)

Uporabnik1935308
07. 09. 2025 10.06
Sploh ni bilo težko, ampak POP tv rine tam, kjer nima kaj početi. Tak prispevek bi lahko naredili kje drugje. Ampak ne, samo, da je boga.....BRIŠI
ODGOVORI
0 0
stoinena
07. 09. 2025 10.04
koliko v nič vržene energije, ti bi vsi bili dobri za infrastrukturo sanirat in zemljo orat na roke. pa nič. ;D
ODGOVORI
0 0
