Novinarski ekipi 24UR se je pridružila Žana Vertačnik

Informativnemu uredništvu 24UR se je pridružila diplomirana novinarka Žana Vertačnik. Svojo novinarsko pot je začela že v času študija, in sicer na Koroškem radiu in na koroškem dopisništvu časnika Večer, kasneje pa poklicno novinarsko pot nadaljevala na ljubljanskem dopisništvu časnika Večer kot notranjepolitična novinarka. Vertačnikova bo tudi na POP TV pokrivala področje notranje politike. Kot sama poudarja, je ena glavnih nalog novinarja, da uspe s še tako kompleksnimi tematikami ljudi nagovoriti do te mere, da jih razumejo in so jih pripravljeni z zanimanjem spremljati tudi v prihodnje.

icon-expand Žana Vertačnik se je pridružila naši ekipi. FOTO: POP TV Ob pridružitvi informativni ekipi 24UR Žana Vertačnik izpostavlja: "Kolege in kolegice, ki ustvarjajo 24UR, v veliki meri poznam in sem se z njimi še kot časopisna novinarka na terenu veliko srečevala, zato vem, da so profesionalci in odlični novinarji. Vem tudi, da se od njih lahko veliko naučim. Dejstvo, da se ekipi pridružujem v času pred turbulentnim supervolilnim letom, ko bo naše delo še bolj intenzivno, mi nalaga predvsem veliko odgovornost. Se pa iskreno veselim, da bomo s skupnimi močmi odstirali svet politike takrat, ko bo to najbolj pomembno." Osrednja informativna oddaja 24UR medijske hiše POP TV je že 25 let najbolj gledana informativna oddaja slovenskih televizij. Vsak dan jo spremlja skoraj vsak drugi gledalec, ki v tistem času gleda televizijo, v letu 2021 je ta delež dosegal 47 odstotkov.* Oddajo z bogatimi vsebinami in pregledom dnevnega dogajanja dopolnjujeta še najbolj gledana večerna informativna oddaja 24UR ZVEČER in 24UR POPOLDAN ter spletni medijski portal 24ur.com, najbolj obiskana spletna stran z 960.000** obiskovalci v povprečju na mesečni ravni. *Vir: AGB Nielsen Media Research, ciljna skupina 18–54 let; delež gledalcev v živo ali z zamikom na isti dan, 1. 1. do 27. 6. 2021. **Vir: MOSS, Soz, Ipsos, junij 2021.