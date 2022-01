Znani Slovenci voščili za novo leto

Znani Slovenci so ob vstopu v novo leto zapisali čestitke, v katerih so svojim oboževalcem zaželeli vse dobro v novem letu. Nekateri so ob tem delili nekaj pozitivnih misli, drugo pa so delili utrinke, ki so najbolj zaznamovali leto 2021.

Kolesarski as Primož Roglič se je na zadnji dan v letu spominjal treh dogodkov, ki so zaznamovali njegovo leto 2021: padec na dirki po Franciji, zlata olimpijska medalja v Tokiu in poroka z njegovo dolgoletno partnerko Loro. "Hvala za naučeno in nekaj najboljših trenutkov. Naj bo prihodnje leto dobro."

Frontman skupine Siddharta Tomi Meglič je na Instagramu svojim oboževalcem voščil s kozarcem v roki. "Čim več barv v novem letu," je zapisal.

Plesalka Nika Kljun je svoje najbližje letos presenetila z družinsko fotografijo, na kateri pozira skupaj z bratom in sestričnama. Ob vstopu v novo leto jo je delila s svojimi sledilci ob njej pa zapisala, da je za nami še eno težko leto, zato moramo spoštovati drug drugega. "Vsi imamo svoje tihe bitke. Vsi se na poti učimo in ugotavljamo nove normalnosti," meni plesalka, ob tem pa dodaja, da moramo v novem letu svoje cilje jemati resno in ne smemo pozabiti vlagati vase.

Prisrčno voščilo je pripravil tudi pevec Isaac Palma, finalist oddaje Slovenija ima talent. Skupaj z ženo Patricijo in dveletno hčerko Isabello je svojim sledilcem zaželel vse dobro v prihajajočem letu: "Iz srca vam želimo srečno novo leto 2022. Uživajte z družino in naj bo vsaka želja izpolnjena. Radi se imejte." Čestitki je dodal galerijo prazničnih fotografij svoje družine.

Voditeljica oddaje Zvezde plešejo Tara Zupančič si za novo leto želi, da bi se ljudje naučili spoštovanja. "Da bi bolj lahkotno znali sprejemati drugačna mnenja in življenja. Da bi se večkrat znali objeti in tako lepše skupaj živeti," je voščila svojim sledilcem na Instagramu, ob fotografiji, na kateri pozira s svojima prijateljicama. Zapisala je, da na žalost letos najdaljše noči v letu ne bodo praznovale skupaj, ampak so "v resnici zmeraj" skupaj.

Balerina Ana Klašnja je 31. decembra zapisala: "Dragi moji, naj bodo zvezde na vaši strani. Srečnega in zdravega, pa radi se imejte."

Novoletno voščilo sta objavila tudi brata Anej in Rok Piletič, bolj znana kot glasbeni dvojec BQL. "Naredite si leto 2022 zanimivo in zabavno, razburljivo in igrivo. Včasih je za srečo potrebno tudi pozvonit pri sosedu in pobegnit. Gremo skupaj v boljše leto. Se vidimo na koncertih 2022," sta sporočil in se zahvalila vsem, ki ju spremljajo na njuni glasbeni poti.

Ana Praznik, voditeljica Delovne akcije, je objavila družinsko fotografijo, na kateri nasmejana pozira z možem in sinom, veliko smeha v letu 2022 pa je zaželela tudi vsem drugim. "Da bi se v letu 2022 veliko smejali. Vse dobro, dragi moji," je zapisala v voščilu.

Pevka Nika Zorjan je na silvestrski večer svojim sledilcem zaupala, da bo prvič v svojem življenju preživela novo leto doma skupaj s svojimi starši in sestro Evo. "Naj se moje leto zaključi brez make upa, filtrov, tako kot sem najraje doma – v trenirki, zunaj na svežem zraku, s kozarcem domačega rdečega vina in z mojimi najbližjimi. Brez zajebancije, prvič v življenju bomo za novo leto skupaj mami, ati, Eva in jaz."

Plesalka Nadiya Bychkova je s kozarcem vina v roki sporočila, da je letos čas za magijo. "Imejmo neverjetno leto 2022. Na zdravje."

Krasen zaključek leta 2021 in lahkoten vstop v novo leto je svojim sledilec zaželela tudi Sara Rutar, zmagovalka tretje sezone šova MasterChef Slovenija. Čestitki je dodala kratko misel: "Novo leto je kot bel nepopisan list. Pobarvaj ga s sanjami, posuj z ljubeznijo, popiši z neverjetnimi dosežki in okrasi s čudeži." Za Saro bo novo leto še posebej obarvano z ljubeznijo, saj s partnerjem Dejanom pričakujeta prvega otroka.

"Dvignimo krila v letu, ki prihaja," pravi Jan Plestenjak, ki je na družbenem omrežju svojim sledilcem zaželel veliko zdravja in sreče v letu 2022.