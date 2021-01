Tudi znani Slovenci so polni upanja vstopili v novo leto. Sebi in vam pa v novem letu želijo same lepe stvari. Večina jih je 2021 pričakala doma, od koder so se nam tudi oglasili. Posebno silvestrovo pa je bilo za glasbenike, ki so glasbeno vzdušje letos namesto na odrih ustvarili kar doma.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:41 audio-control-play-line Iz 24UR: Novoletno praznovanje znanih Slovencev 01:30 audio-control-play-line Iz 24UR: Novoletne želje znanih Slovencev icon-chevron-left icon-chevron-right