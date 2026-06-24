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Numatronic: Koper bo poleti znova gostil velikane elektronske glasbe

Koper, 24. 06. 2026 17.24 pred 20 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
DJ UMEK - Numatronic

Po lanski razprodani premierni ediciji, ki je privabila več kot 3.000 obiskovalcev, se Numatronic vrača v Koper. Eden največjih elektronskih open-air dogodkov v slovenski Istri bo letos gostil UMEK b2b SHDW vinil set ter mednarodna techno zvezdnika Space 92 in Marca Faraoneja.

Koper bo v začetku julija znova postal prestolnica elektronske glasbe. K nam se namreč vrača eden izmed največjih elektronskih open-air dogodkov v regiji. Numatronic, ki je lansko leto ob premierni ediciji privabil več kot 3 tisoč obiskovalcev, bo tudi letos razvajal z nekaterimi največjimi imeni tehno glasbe, kot sta francoski zvezdnik Space 92 in italijanski DJ Marco Faraone.

Lansko leto je dogodek privabil več kot 3.000 obiskovalcev
Lansko leto je dogodek privabil več kot 3.000 obiskovalcev
FOTO: osebni arhiv izvajalcev

Na navdušenje številnih domačih oboževalcev elektronske glasbe pa se bo nastopajočim pridružil tudi DJ Umek, ki bo skupaj z nemškim producentom Shadowom za isto mešalko vrtel glasbo izključno z vinilnih plošč. Prvič bosta tako stala za isto mešalko, prvič bosta skupaj gradila set in prvič bosta to storila izključno na vinilu.

Za uspešnega slovenskega DJ-ja bo to tudi ena redkih priložnosti v zadnjih letih, ko se vrača za gramofone in bo nastopil v najbolj surovi, avtentični obliki DJ-kulture. "4. julija, to je dan neodvisnosti v Ameriki, pridite na Numatronic, jaz vrtim skupaj s Shadowom, na vinilih po ne vem koliko letih, dejansko se ne spomnim. Obljubljam vam pa to, da bo fajn. Tudi ekipca, ki je še zraven, je neverjetna," nam je zaupal DJ Umek.

Na Numatronic večeru bo nastopil tudi italijanski DJ Marco Faraone, ki velja za eno ključnih imen sodobnega techna. Obiskovalce bo s hipnotičnim in grooveovsko usmerjenim technom zabavala tudi Glia, v Berlinu delujoča slovenska DJ-ka in producentka. Pridružil pa se jim bo tudi DEJVI DJ, komaj 12-letni talent in predstavnik nove generacije domače elektronske scene.

Ne gre le za enkraten glasbeni dogodek, temveč nadaljevanje zgodbe, ki regijo vse bolj umešča na zemljevid sodobne elektronske kulture ter povezuje ljubitelje elektronske glasbe iz Slovenije in širše regije.

Numatronic glasba dogodek DJ techno

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