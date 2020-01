Dominika Kozariča na Tenerifu presenetila Nuša Derenda

Slovenska pevkaNuša Derenda, ki trenutno s svojim možem Frenkom dopustuje na Tenerifu, tudi na dopustu ne odloži mikrofona. Skupaj s slovenskim pevcem Dominikom Kozaričem, ki je v 90. letih zavzemal odre slovenskih prireditev in nočnih klubov, avtorjem hitov Reka luči in Ljubi jo nežno, sta skupaj zapela pesem in tako zabavala zbrane poslušalce.

Dominik, slovenska glasbena legenda, ki že 14 let živi v tujini, je o srečanju za 24ur.com povedal: "Skupaj sva posnela video. Prvič sva se srečala v živo, žal, ker je zelo čudovita oseba in moram priznati, da me je izjemno presenetila. Skupaj sva zapela zelo znano pesem z naslovom Something Stupid."