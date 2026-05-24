Nuša Derenda postala babica

Nuša Derenda je postala babica. Slovenska pevka se je razveselila novega naziva, na katerega je zelo ponosna. Družini se je pridružila deklica, ki se je rodila pevkinemu mlajšemu sinu Gašperju in njegovi ženi, Nuša in njen mož Frenk pa sta tako prvič postala babica in dedek.

Novico o novi družinski članici, za katero ni jasno, kdaj točno se je rodila, prav tako pa ime ostaja skrivnost, je naša nekdanja evrovizijska predstavnica razkrila med gostovanjem na enem od slovenskih radiov. Kot je še povedala na Radiu Krka, je zelo ponosna ter se močno veseli poletja, ki ga bo lahko preživela z vnukinjo.

Nuša in Matevž Derenda, ko sta bila gosta v našem POPkastu. FOTO: Luka Kotnik