Nuša Derenda postala babica

Nuša Derenda je postala babica. Slovenska pevka se je razveselila novega naziva, na katerega je zelo ponosna. Družini se je pridružila deklica, ki se je rodila pevkinemu mlajšemu sinu Gašperju in njegovi ženi, Nuša in njen mož Frenk pa sta tako prvič postala babica in dedek.
Novico o novi družinski članici, za katero ni jasno, kdaj točno se je rodila, prav tako pa ime ostaja skrivnost, je naša nekdanja evrovizijska predstavnica razkrila med gostovanjem na enem od slovenskih radiov. Kot je še povedala na Radiu Krka, je zelo ponosna ter se močno veseli poletja, ki ga bo lahko preživela z vnukinjo.
Naziva stric se je prvič razveselil tudi Nušin starejši sin Matevž, ki ga v javnosti dobro poznamo. Za razliko od mlajšega brata se je namreč odločil, da bo sledil mami v svet glasbe, prav tako smo ga že srečali v vlogi radijskega voditelja, sinhronizatorja risank in kot tekmovalca v našem šovu Znan obraz ima svoj glas. Kako se bo znašel v vlogi strica, pa bomo videli kmalu.