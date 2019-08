Nuša Derenda: vse je enkrat prvič

"Prvič sem plavala v Kolpi. Frenk si je pa še 'špricer' zaslužil po 120 kilometrih kolesarjenja!" je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delila Nuša in v komentar pod fotografijo zapisala, da je bila voda "skoraj pretopla".

50-letna pevka, ki je obeležila že 20. obletnico glasbene kariere, je tudi letošnje poletje preživela na jadrnici. Potepala se je po Jadranu, plula je mimo otokov Korčule in Zlarina ter zajadrala vse do Črne gore. Čeprav je dopust v prvi vrsti namenjen počitku, pa se Nuša rada preizkusi tudi v športnih aktivnostih, kot je supanje. Sodeč po fotografiji, ji gre to odlično od nog, saj je dokazala, da nima težav z ravnotežjem.