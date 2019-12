Nuša Lesar po posvetu z dermatologinjo odstranila materino znamenje

Nuša Lesar, simpatična voditeljica in tekmovalka prve sezone šova Zvezde plešejo, je pojasnila, zakaj si je dala odstraniti znamenje ob levi nosnici.

"To znamenje je bilo z mano, odkar se spomnim, sprejela sem ga kot del sebe in nisem razmišljala o odstranitvi. A ker si vsako leto jeseni pri dermatologu pregledam vsa znamenja, me je dermatologinja opozorila, da to znamenje, ki sicer ni nevarno, precej raste in bo še raslo. V neki točki bi ga verjetno morala odstraniti, le da bi kasneje imela na obrazu večjo brazgotino, kot jo bom imela zdaj," je za 24ur.com dejala Nuša, ki jo obliž med opravljanjem poklica na srečo ne moti. "Pri vodenju zaradi šivov in obliža nimam težav, si pa vseeno želim, da jih hitro poberejo ven, da bom lahko bolj sproščena pri vsakodnevni negi obraza. Če bo vse po sreči, mi jih bomo odstranili v četrtek."

S svojimi sledilci na družbenih omrežjih večkrat deli svoja mnenja in jih poziva k stvarem, ki se ji zdijo pomembne. Ena teh je zagotovo, da morajo ženske po določeni starosti bolj prisluhniti telesu in skrbeti za svoje zdravje. Nedavno je dejala, da gre enkrat na leto na redni "servis", da opravi preventivne preglede.

"Skrb zase je najvišje na moji prioritetni lestvici. Z rednim spremljanjem svojega telesa lahko preprečimo marsikatero tragedijo, saj telo večinoma pokaže opozorilne znake. Kožni rak je najpogostejši rak pri ljudeh, zato se mi zdi nujno spremljati spremembe na koži, še posebej, ker v resnici ni treba veliko. En preventivni pregled pri zdravniku ali mukotrpno zdravljenje? Sami se odločite. Enako velja z ginekološkimi pregledi, ki se jih udeležujem redno, malo manj vestna sem le pri samopregledovanju dojk, ker se vsak mesec enostavno ne spomnim. Ampak delam na tem (nasmeh).