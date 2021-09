Nuša Lesar proti filtrom na Instagramu: Svoj vpliv želim uporabiti za dober namen

Voditeljica Sveta na Kanalu A se je pred dnevi na svojem Instagramu dotaknila pomembne teme današnjega časa – družbenih omrežij in filtrov, ki jih mladi (in ne več tako mladi) vedno več uporabljajo. Nuša Lesar nad njimi nikakor ni navdušena in je zagovornica naravne lepote, naravnega staranja in sprejemanja samega sebe takšnega, kakršen si.

"Ali so filtri na družbenih omrežjih okej? Govorim o tistih, ki spreminjajo nosove, večajo ustnice, spremenijo barvo oči, delajo s kožo čudeže in ne vem kaj še vse. To, če bi se dalo, bi jaz prepovedala," je govor v Instagramovi zgodbi začela Nuša Lesar in nadaljevala, zakaj se ji to ne zdi prav ter dodala, da jo prav tako moti marketinška miselnost, ki se je razširila po družbenih omrežjih. Zdi se ji, da je preveč posiljevanja ljudi z različnimi izdelki preko kod za popuste. Zapisala je: "Včasih se mi zdi, da je Instagram samo še ena reklama popolne družine, ki si je ravnokar kupila še eno popolno stvar, ki jim je življenje naredila še bolj popolno, čeprav si niso mislili, da je lahko še popolnejše, ampak na srečo ti zdaj dajo kodo, da bo lahko tudi tvoje življenje vsaj približno tako popolno kot njihovo." O tej temi je Nuša tudi za nas spregovorila v kratkem intervjuju, kjer je povedala, zakaj se je te tematike sploh dotaknila.

icon-expand Nuša Lesar FOTO: POP TV

Na Instagramu si se razgovorila o filtrih in pereči temi, s katero smo obkroženi vsak dan. Zakaj si se dotaknila te teme? Jasna Vale je sprožila debato o filtrih na družbenih omrežjih, na katero sem se odzvala, ker se mi zdijo izjemno škodljivi predvsem za samopodobo mladih deklet. Skoraj nobena od nas ni bila v puberteti zadovoljna sama s sabo, mene so motila štrleča ušesa, ki se mi danes sploh ne zdijo več napačna, da ne govorim o majhnih prsih, ki so bila žrtev vsakodnevnih zgražanj ob pogledu v ogledajo. Hočem reči, v mladosti je tako ali tako "vse narobe" s tabo, kasneje pa ugotoviš, da imaš določene atribute, s katerimi lahko dosežeš bistveno več kot z večjimi prsmi ... A v poplavi instant popravkov, ki jim je priča današnja pubertetnica, je to veliko težje spoznati in sprejeti. Že pred časom si napisala, da si že zdavnaj nehala uporabljati filtre. Zakaj si se za to odločila in kdaj? V prvi fazi zato, ker želim, kot medijsko izpostavljena oseba, uporabljati svoj vpliv za dober namen. Želim, da bi dekleta, ko me pogledajo, videla, da sem pravzaprav podobna njim. Nikoli nisem bila najpopularnejša na šoli in še zdaleč ne najlepša ali najpametnejša. Tudi zdaj nisem najboljša voditeljica, najbolj popularna medijska osebnost in najverjetneje nikoli ne bom. To je povsem v redu. Za srečo ne potrebuješ vse naj, naj, naj. Potrebuješ pozitivno naravnanost, delavnost in sprejemanje.

Skoraj nihče pri odprtju sprednje kamere ni (nismo) vedno navdušen nad videnim ... Si tudi ti kdaj nisi všeč? Seveda si kdaj nisem všeč, ampak takrat ugasnem kamero in se ne gledam, pač pa čakam na boljše čase, lepši make up in bolj spočito telo. Pa tudi tako je, velikokrat sem komplicirala, da z nečim na sebi nisem bila zadovoljna, potem pa se je izkazalo, da je nekomu na meni všeč prav to. Zato si velikokrat rečem, da čeprav sama sebi zdajle nisem najlepša, zagotovo komu sem. Kako ti gledaš na poplavo filtrov, opaziš, ko ga ljudje uporabljajo? Ne, ne opazim vedno. Sem pa opazila, da so si dekleta med seboj na fotografijah vse bolj podobna. Vsa imajo popoln ten kože, perfektno zaobljen nos, kot papir bele zobe, sijoče oči in polne ustnice ...

icon-expand Nuša Lesar FOTO: POP TV