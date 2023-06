Nuša Lesar prvič postala mamica

Nuša Lesar se je sredi aprila začasno poslovila od sodelavcev in oddaje Svet, saj se je odpravila novemu izzivu naproti – materinstvu, nov življenjski mejnik pa je dočakala 31. maja, ko sta se s partnerjem razveselila sinka.

Naši voditeljici za novo vlogo čestita celotno uredništvo, njen sovoditelj Gregor Trebušak ji sporoča, naj uživa, in dodaja: "Za Nušo se zdaj začenja najlepša in najbolj odgovorna naloga, ki se nikoli ne neha. Ponuja pa, ob malo manj spanja in precejšnji utrujenosti, en kup nepozabnih trenutkov in verjetno poln telefon fotografij. Naj uživa. vse še prehitro mine."

Suzana Perman, ki je tudi sama mamica, pa Nuši svetuje, naj se ji nikamor ne mudi in naj uživa s svojo štručko.