Nuša Lesar še vedno rada 'zavije' po ribniško

Televizijska voditeljica Nuša Lesar je za naš portal spregovorila o svojih koreninah in ljubezni do Dolenjske ter dolenjščine. Poleg svoje najljubše besede, ki se navezuje na žlahtno kapljico, in pristnega maminega kosila jo v tem delu Slovenije najbolj navdušujejo narava in ljudje. In v kateri situaciji sama najbolj 'zavije' po dolenjsko?