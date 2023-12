Nuša Lesar z Verigo dobrih ljudi do darila za vsakega otroka

Bližamo se času praznikov, praznovanj, topline in obdarovanja. Bližamo se tudi času, ko bodo nekatere otroške roke kljub poslanim pismom na naslove dobrih mož, decembrska jutra znova ostale prazne. Dobri možje njihovih smrečic ne bodo obiskali. Zato Veriga dobrih ljudi želi s svojo praznično kampanjo spodbuditi k pomoči otrokom in družinam v stiski vse tiste, ki si to lahko privoščijo

Veriga dobrih ljudi vključuje tudi znane Slovence, med njimi pa so tudi pevka Ana Praznik, igralka Mojca Fatur in naša voditeljica Nuša Lesar, ki je ob tej priložnosti povedala, kako lahko vsak izmed nas v teh dneh pomaga, da bodo vsi otroci izkusili delček prazničnega vzdušja. Kot pravijo podatki, vsak deseti otrok v Sloveniji decembra ne prejme darila. Ob simbolični prazni škatli Nuša razloži: "Izgleda kot lepo darilo, vsak bi ga bil vesel pod smrečico, ampak notri ni ničesar, prazno je. Takšno darilo bo na žalost dobil vsak deseti slovenski otrok, ali če povem drugače, 40 000 otrok v Sloveniji, kar je zelo žalostno." S čim bo škatlo napolnila Nuša? "Zdi se mi, da je želja vsakega starša, da jo napolni s tistim, kar si njegov otrok želi. Jaz ne vem, kaj si otroci želijo, zato je morda najlažje, da pošljemo kar kakšno sporočilo s ključno besedo Veriga5 na 1919 in tako prispevamo pet evrov in bodo potem člani Zveze prijateljev mladine Moste-Polje takšna darila napolnili z igračami in darili, ki si jih otroci dejansko želijo. Lahko pa darujete tudi tako, da se odrečete odstotku svoje dohodnine, kar nas v resnici čisto nič ne stane, obrazec pa lahko dobite na spletni strani Verige dobrih ljudi ali pa na edavkih, kar je morda še bolj enostavno." Voditeljica bo tokratne praznike preživela v vlogi Božička, prvič pa tudi v vlogi mamice. Nuša, ki je sicer rojena na božični večer pa je razkrila: "Pestro bo, letos še bolj kot ponavadi, hkrati pa bolj umirjeno, kot vsa leta do zdaj. Praznovali bomo v družinskem krogu, čim bolj intimno in seveda doma na toplem." icon-expand