Nuša na valentinovo: Rada bi spoznala nekoga, ki razmišlja tako kot jaz

Slovencem je praznovanje valentinovega znano že dolgo, vendar je god svetega Valentina nekoč imel drugačen pomen. Valentin, ki prinese ključ do korenin, na koledarju označuje začetek dela v vinogradih in na vrtovih, zaradi tujih vplivov pa zdaj za marsikoga pomeni tudi dan ljubezni in tako velja tudi za nekatere naše znane Slovence.

Ob prazniku ljubezni smo nekaj naših znanih obrazov vprašali, kako praznujejo valentinovo, če sploh ga. "Če imaš nekoga rad, ga imaš rad 365 dni v letu in si lahko katerikoli dan pozoren," je pojasnil Bine Volčič, kuharski mojster in član žirije v kuharskem šovu MasterChef Slovenija, ki valentinovega ne praznuje. Bine, ki ima z ženo Katarino Berglez Volčič sina Vana in hčerko Tajdo, je še povedal, da ljubezen pomeni: "Brezpogojno prijateljstvo in brezpogojno predanost."

Bine Volčič z ženo Katarino. FOTO: Damjan Žibert

Ena od teh, ki valentinovo praznuje, in to kar dva dni, pa je glasbenica Nuša Rojs, ki smo jo spoznali v šovu Slovenija ima talent, bila pa je tudi ena od tekmovalk v oddaji Sanjski moški Hrvaške, kjer je prav ona na koncu osvojila srce Mija Matića. Njuna ljubezen po snemanju oddaje ni zaživela, zato Nuša letos valentinovo praznuje v družbi prijateljic in družine. "Včeraj sem bila s prijateljicami, danes pa bom z družino. Imeli bomo večerjo, nič posebnega, a na nek način posebno," je dejala nasmejana Štajerka. Ko smo jo vprašali, če si je katerega od daril za valentinovo še posebej zapomnila, je povedala: "Darila, ki sem si jih najbolj zapomnila, niso bila materialna, saj take stvari bolj cenim kot pa čokolado, rože in vse ostale stvari, ki jih lahko kupimo." Nuša pa meni, da za popolno valentinovo ne potrebuje izletov ali fanta, a dodaja: "Srečna pa bi bila, če bi spoznala nekoga, ki bi razmišljal tako kot jaz in bi skupaj nekje cenila te trenutke."

S prijateljicami je valentinovo praznovala že 13. februarja. FOTO: osebni arhiv

Podobno kot Bine pa tudi Nika Ambrožič Urbas, ena od žirantk šova Zvezde plešejo, ni ljubiteljica praznika ljubezni. S soprogom Matjažem Ambrožičem namreč ne praznujeta valentinovega, a je ta kljub temu zjutraj okronal njuno ljubezen. "Danes sva oba zelo zaposlena, vendar si je Matjaž zjutraj vzel čas in me presentil z lepo vrtnico," je povedala Nika.

Valentinovega ne praznujeta, a je Matjaž Niko kljub temu presenetil z vrtnico. FOTO: osebni arhiv

Zakonca Teja in Jani Jugovic, ki ju na družbenih omrežjih poznamo pod imeni Cool Mamacita in Cool Fotr in bosta letos tekmovala v šovu Zvezde plešejo, pa sta valentinovo okronala z razvajanjem. Tejo smo namreč zmotili ravno med obiskom savn, kamor jo je peljal njen soprog, a si je kljub temu vzela čas in nam zaupala, kako bosta z družino poskrbela za romantiko. "Jani me je peljal v savne, popoldne pa bomo z otroki odšli na kosilo v mojo najljubšo restavracijo," je povedala. "Rada si podarjava čas en z drugim in všeč mi je takšno valentinovo, kot ga imava danes," je bila iskrena.