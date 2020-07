Nuša Rojs v vlogi modela: Od majhnega sem občudovala ženske na plakatih

"Zelo mi je všeč biti v vlogi modela. Počutim se posebno, še posebej lepo, ko mi strokovnjaki na svojem področju uredijo lase, me naličijo. Uživam, ko delam s fotografom, ob katerem sem popolnoma sproščena, ko so okrog mene pozitivni, navdahnjeni ljudje z istim ciljem. Krasno je bilo sodelovati z ekipo World Top Model Slovenia," je za 24ur.com povedala Nuša Rojs in dodala, da je med fotografiranjem izjemno uživala. Največji izziv? "Pozirati v položaju 'viseti z vagona', kjer sem se vagona držala zgolj z eno roko," je povedala Štajerka, ki svoj prosti čas velikokrat posveča športu in rekreaciji, zato je bila pripravljena poskusiti tudi to. Povedala je, da je na snemanju izjemno uživala in da je že kot otrok občudovala ženske na plakatih in v revijah: "Želela sem jim biti podobna."

Koliko pa Nuši pomeni zunanji videz?"Mislim, da dam na oblačila in zunanji videz ravno toliko pozornosti, kot je treba. Zunanji videz pritegne mojo pozornost, ustvari neki prvi vtis, ampak ne dovolim, da me to omejuje," je povedala novopečena 30-letnica, ki je rojstni dan praznovala na začetku julija in dodala, da slog oblačenja prilagaja svojemu počutju, "včasih pa z oblačili uravnavam svoje počutje."

Nušin talent je pohvalila tudi Kaly Kolonič, organizatorka izbora slovenske kandidatke za World Top Model: "Prav vesela sem, da se nam je Nuša pridružila na našem uradnem 'shootingu', kjer smo delali fotografije in video z letošnjimi top 10 finalistkami. Nuša se je res znašla v vlogi modela in se ji vidi, da je naravna, da se dobro počuti v svoji koži in da je kot pevka navajena tudi poziranja. Prav krasno se je bilo družiti z njo in jo opazovati na 'shootingu' skupaj z našimi najboljšimi letošnjimi modeli." Dodala je, da so fotografije posneli v Muzeju slovenskih železnic in da je za oblačila poskrbel nemški oblikovalec Tomi Hamler:"Obleke je ustvaril iz unikatnih stenskih tapet, v katerih so pozirala naša dekleta."

Slovenske finalistke za izbor World Top Modela

World Top Model je največji dogodek v svetu modelinga, po novem poteka tudi v Sloveniji. Nagrada je 200.00 evrov vredna pogodba za modeling z eno največjih modnih agencij na svetu, za delo v Milanu, Parizu in New Yorku. World Top Model je največji svetovni izbor modelov, ki ima tradicijo že od leta 1990, spremlja pa ga več kot 100 milijonov ljudi, modnih agencij, modnih agentov in poznavalcev mode, stilistov, blogerjev, dizajnerjev in kreatorjev ter sledilcev mode in lepote. "World Top Model Slovenija ni lepotni izbor, temveč gre za modni projekt, ki poteka več mesecev, dekleta, ki so bila izbrana na castingu, pa v okviru tega projekta pridobivajo izkušnje skozi številna snemanja, fotoshootinge, modne revije."