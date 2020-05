Nuša Rojs: Pred kratkim sem spet pela pod prho in se počutila tako kot nekoč

Pevka Nuša Rojs, ki smo jo spoznali v šovu Slovenija ima talent, nato pa je še ukradla srce hrvaškemu sanjskemu moškemu Miju Matiću, nam je zaupala, kako preživlja izolacijo. Priznala je, da ji je žal, ker ni imela že prej dovolj poguma in samozavesti, da bi odgrnila zaveso in ljudem pokazala, kaj zna in česa si želi.

Nuša Rojs je priznala, da se je med karanteno malce polenila. FOTO: osebni arhiv

Štajerka Nuša Rojs, ki se je prvič na televiziji predstavila v sedmi sezoni šova Slovenija ima talent, nato pa smo jo lahko spremljali tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške, na svoj način preživlja izolacijo. "Priznam, v času karantene sem se malce polenila. Večkrat ostanem v svoji spalni srajci tudi do dopoldneva, čeprav vstajam okrog 6. ure zjutraj." "Na začetku karantene sem veliko stvari uredila v hiši in okoli nje, zdaj pa večinoma zalivam vrt, kosim travo in se ukvarjam s standardnimi vsakodnevnimi gospodinjskimi opravili. Veliko časa preživim zunaj, v primeru slabega vremena pa skušam biti ustvarjalna in tako pišem pesmi," je povedala Nuša za naš portal, kako preživlja izolacijo, pa redno objavlja tudi na družbenih omrežjih, kjer sledilce tudi prosi za mnenje. "Zelo sem vesela, da sem si ustvarila krog ljudi na družbenih omrežjih, kjer se vsak dan spodbujamo in razveseljujemo, pa čeprav samo s komentarji in sporočili,"je še dejala pevka, ki med drugim najbolj pogreša nastope. Nuša je vse bolj aktivna tudi na YouTubu, kjer objavlja videoposnetke iz vsakdanjega življenja. Pojasnila nam je, zakaj se je tako odločila: "Včasih mi pišejo tudi ljudje, ki imajo različne predsodke o meni in o ljudeh, ki so 'znani' in 'slavni', zato sem se odločila narediti nekaj videoposnetkov iz svojega vsakdanjega življenja, ki sem jih tudi delila na YouTubu. Tako lahko ti ljudje vidijo, da smo tudi nekateri 'slavni' ljudje preprosti in uživamo v malenkostih. 'Slava' ni nujno povezana z materialnim bogastvom in ošabnostjo."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Štajerka pa je priznala, da ni bila vedno tako odprta glede svoje zasebnosti in ni imela dovolj poguma, da bi pela pred množico ljudi."Pred kratkim sem spet pela pod prho in tako me je prešinila misel, da je spet tako kot nekoč. Do svojega 21. leta namreč nisem imela poguma in samozavesti, da bi odgrnila zaveso in pokazala, kaj znam in kaj si želim. Zdaj, ko sem začela intenzivno delati na tem, ko sem se izpostavila na vseh mogočih področjih, pa sem spet na istem in lahko pojem samo doma - pod prho - zaradi nastale situacije. Žal mi je, da nisem prej odgrnila te zavese in ko bo priložnost, da spet zapojem v živo pred poslušalci, bom dala vse od sebe."

Nuša Rojs se počuti tako kot nekoč. FOTO: osebni arhiv