Nuša Rojs: Zaenkrat lahko potrdim, da sem še plodna

Nuša Rojs je imela dovolj vseh zlobnih komentarjev in enkrat za vselej z javnostjo razčistila, zakaj pri več kot tridesetih letih še ni v zvezi oziroma si še ni ustvarila družine. "30+ pa še brez partnerja in otrok???! Pa razčistimo 1 x za vselej," je naslovila svoj dolg in čustven zapis.

"Torej se še vedno najdejo ljudje, ki mislijo, da so pojedli vso pamet tega sveta, ker jim je šlo ali jim še vedno gre v tem življenju kot po maslu," je zapisala in dodala: "Pa da potešim vašo radovednost, povem iz prve roke. Torej zase lahko rečem, da zelo dobro vem, kaj hočem, nisem zmedena ali preveč zbirčna, ne čakam popolnega, nisem lezbijka, nisem čudak in obožujem otroke kot tudi živali in zaenkrat sem še zelo plodna," je še dodala ter nato podrobno in izčrpno pojasnila vsako od naštetih dejstev posebej.

Dejala je, da je v letih 'zmedenosti', kot ji nekateri pripisujejo, odkrila, kaj hoče, in prišla do spoznanja, da si najbolj želi mir, ljubezen, spoštovanje, zaupanje, iskrenost in svobodo. Prav tako je izpostavila, da ne čaka popolnega in da ni lezbijka, ker jo privlači moška energija v moškem telesu.

Dotaknila se je tudi vseh tistih, ki mislijo, da je čudna, ker ima raje živali kot otroke, in dejala, da se čuti odgovorno, da jim pomaga in jih zaščiti. Kljub temu pa si v prihodnosti želi biti mamica in v svojem življenju vidi otroke. "Zaenkrat lahko potrdim, da sem še plodna in da rezultati zdravstvenih raziskav mojih organov in telesa kažejo celo precej manj let, kot jih razkriva moj EMŠO," je razkrila.

Nato je še zapisala, da ji v življenju ne gre za kariero in denar, ampak za dostojno življenje. In da si želi prijatelje in partnerja izbrati iz srca in ne zato, da bi od njih imela korist. "Upam, da sem potešila vašo radovednost in da se bo v bodoče kdo od teh pametnjakovičev drugič zadržal s svojimi vprašanji in komentarji," je sklenila in dodala: "Z ljubeznijo, vaša Nuša."