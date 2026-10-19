Nuša Šebjanič presenetila s priznanjem, da ima dekle

Nušo Šebjanič poznamo kot dekle, ki pred javnostjo nikoli ni skrivalo svojih ljubezenskih občutkov. V resničnostnem šovu Kmetija se je zaljubila v kasnejšega zmagovalca Tima Novaka, a se je njuna zveza ob koncu snemanj sprevrgla v javno obračunavanje o obljubah in lažeh, ki naj bi jih dala drug drugemu.

Nuša Šebjanič je ljubezen iskala tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Nato je ljubezen iskala tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer se je borila za srce kar dveh fantov. A niti s Karlom Godcem niti s Petrom Rašićem ni našla tistega, kar je želela. Pred dnevi pa je na družbenih omrežjih presenetila z novico, da je znova zaljubljena in da je tokrat v zvezi z žensko.

Med vprašanji sledilcev o tem, da je zdaj v istospolni zvezi, je povsem brez dlake na jeziku spregovorila o svoji poti do spoznanja. "Vedno sem mislila, da je nekaj narobe z mano, ker mi nikoli ni bil nihče zares všeč. Poskušala sem se najti v odnosih z moškimi, ampak nikoli nisem bila zares srečna. Šele ko sem si dovolila čutiti svoje občutke, ne da bi jih obsojala, sem ugotovila, da mogoče nikoli ni bilo nič narobe z mano," je zapisala.

Nuša je svojim sledilcem na Instagramu priznala, da je v zvezi z žensko. FOTO: Instagram

V zapisu je jasno zapisala, da o svoji zvezi ne bo javno govorila, lahko pa deli svojo zgodbo o tem, kako je spoznala, kaj v resnici čuti. "Znaki so bili prisotni že dolgo, dolgo časa, ampak sem jih zelo uspešno ignorirala. Ironično je, da je bil eden izmed njih tudi to, da sem imela ogromno za povedati proti istospolnim zvezam," je priznala in dodala, da jo je bilo strah ravno priznanja, da je tudi sama ena od njih.