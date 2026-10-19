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Domača scena

Nuša Šebjanič presenetila s priznanjem, da ima dekle

Ljubljana, 19. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
K.A.
Nuša Šebjanič

V šovu Sanjski moški Hrvaške je iskala ljubezen in se borila tako za srce Hrvata Karla Godca kot tudi za srce Srba Petra Rašića, a na koncu je ostala brez želene vrtnice. Tudi v šovu Kmetija se je zaljubila, a se zveza s Timom ni obdržala, saj je imel on dekle. Po številnih razočaranjih pa je zdaj presenetila z novico, da je v zvezi, in to z žensko.

Nušo Šebjanič poznamo kot dekle, ki pred javnostjo nikoli ni skrivalo svojih ljubezenskih občutkov. V resničnostnem šovu Kmetija se je zaljubila v kasnejšega zmagovalca Tima Novaka, a se je njuna zveza ob koncu snemanj sprevrgla v javno obračunavanje o obljubah in lažeh, ki naj bi jih dala drug drugemu.

Nuša Šebjanič je ljubezen iskala tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške.
Nuša Šebjanič je ljubezen iskala tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške.
FOTO: VOYO

Nato je ljubezen iskala tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer se je borila za srce kar dveh fantov. A niti s Karlom Godcem niti s Petrom Rašićem ni našla tistega, kar je želela. Pred dnevi pa je na družbenih omrežjih presenetila z novico, da je znova zaljubljena in da je tokrat v zvezi z žensko.

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Med vprašanji sledilcev o tem, da je zdaj v istospolni zvezi, je povsem brez dlake na jeziku spregovorila o svoji poti do spoznanja. "Vedno sem mislila, da je nekaj narobe z mano, ker mi nikoli ni bil nihče zares všeč. Poskušala sem se najti v odnosih z moškimi, ampak nikoli nisem bila zares srečna. Šele ko sem si dovolila čutiti svoje občutke, ne da bi jih obsojala, sem ugotovila, da mogoče nikoli ni bilo nič narobe z mano," je zapisala.

Nuša je svojim sledilcem na Instagramu priznala, da je v zvezi z žensko.
Nuša je svojim sledilcem na Instagramu priznala, da je v zvezi z žensko.
FOTO: Instagram

V zapisu je jasno zapisala, da o svoji zvezi ne bo javno govorila, lahko pa deli svojo zgodbo o tem, kako je spoznala, kaj v resnici čuti. "Znaki so bili prisotni že dolgo, dolgo časa, ampak sem jih zelo uspešno ignorirala. Ironično je, da je bil eden izmed njih tudi to, da sem imela ogromno za povedati proti istospolnim zvezam," je priznala in dodala, da jo je bilo strah ravno priznanja, da je tudi sama ena od njih.

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V nadaljevanju je zapisala, da verjame, da je ljudi presenetilo njeno priznanje prav zaradi njene zgodovine iskanja ljubezni v šovu, a da se je pravi pekel zanjo začel šele sedaj. "Živimo v svetu, kjer ljubezen do istega spola še vedno ni sprejeta povsod, zato sem dolgo skrivala svoje občutke in se bala, kaj si bodo ljudje mislili o meni," je še zaključila.

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KOMENTARJI6

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BrainDance
19. 10. 2026 08.34
Tragedija
Odgovori
0 0
realist9000
19. 10. 2026 08.26
Kdo je to? Nehajte delati neslavnih ljudi slavne.
Odgovori
0 0
biggbrader
19. 10. 2026 08.26
Ah, ja.
Odgovori
0 0
Dolgočasnež
19. 10. 2026 08.24
boga zemlja ka vse nosi
Odgovori
0 0
Lenart Čaubi
19. 10. 2026 08.18
S Salome bi bile sanjski par.
Odgovori
+6
6 0
Slash
19. 10. 2026 08.00
Ful lepo 🙂. Želim ji res veliko sreče v tej izjemni ljubezni, ki jo je našla. To je res redko.
Odgovori
+6
6 0
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