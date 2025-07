Ob 30. obletnici Festivala Bled občinstvo navdušil Iztok Mlakar

"To v bistvu niti ni koncert, to je bolj večer oziroma druženje," nam je pojasnil Iztok Mlakar. Občinstvo zna njegove pesmi na pamet in brez težave pove, zakaj jim je ljub.

"Sem zelo velik oboževalec, 30 let sem čakal, da pridem na koncert," nam je zaupal eden od obiskovalcev. "Rada hodim na njegove koncerte in predstave, ker je zabaven," pa nam je zaupala obiskovalka. Na Gorenjsko rad prihaja tudi igralec, ki se je pošalil, da višja nadmorska višina namiguje tudi na višji intelektualni nivo.

Festival Bled že tri desetletja privablja tako domače, kot tuje obiskovalce. Tako Slovenci kot tujci, ki so festival že okusili, svoje dopuste celo organizirajo tako, da lahko obiščejo predstave in koncerte.