Z igralko o recitiranju: 'Poezija je zame polje varnosti in doma'

Kar svet obeležuje danes, je vsakodnevna praksa igralke Tine Resman. "Absolutno se na moji knjižni polici vedno znajde moja, moja Svetlana Makarovič. To mi je neke vrste sveti gral, če se lahko tako izrazim. Absolutno pa tudi Mila Kačič," je dejala. Poleg tega jo prevzamejo še Dane Zajc, Gregor Strniša in Srečko Kosovel, med njimi pa je tudi nedavno preminula Neža Maurer. "Njene pesmi so zame blazno pomembne, prodorne. Zdi se mi, da ima neko strašno nežnost v vsem, kar piše," je dejala.

V prozo se je zaljubila že v osnovni šoli, v poezijo pa v gimnazijskih letih. Sama bi si želela, da bi družba kulturi - in s tem tudi knjigam - dala večjo pozornost. "To je nenazadnje zaklad in mislim, da ga je treba tako tudi dojemati," je povedala.

Po njenih besedah je treba prebrano 'dati skozi svoje sito'. "Poezija je zame polje varnosti, doma. Meni je to nekaj lepega. Se mi zdi, da je to polje, kjer vsak lahko najde nekaj zase in najde tisto, kar potrebuje v določenem trenutku. Zato se mi poezija zdi zdravilo, ki lahko poboža dušo in srce," je še sklenila igralka.

Kako sta se Tina in Anastasija znašli pri interpretaciji poezije Neže Maurer, pa preverite v prispevku.