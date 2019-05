'Občutek, ko največja rock'n'roll zasedba deli tvojo fotografijo je fantastičen'

"Fotografija, ki so jo zdaj delili, je bila narejena 2017 v Spielbergu, v Avstriji . V kakšne pol metra blata. Takrat sem prvič delal zanje kot njihov uradni fotograf. Zgodila se je po prvih nekaj komadih, ko se je Jagger že malo ogrel in odvrgel jakno. To je en tak trenutek, ko se koncert res začne ... Tudi Mick ima na svojem profilu za naslovnico eno fotografijo iz tistega koncerta - tisto, malce drugačno, črno, z roko v zraku," nam je zaupal Miro Majcen , fotograf 24ur.com ter edini uradno priznani fotograf skupine The Rolling Stones iz Slovenije, ko smo mu povedali, da je legendarna zasedba znova delila eno od njegovih fotografij.

Dotična fotografija pa je v samo dveh urah že dobila več kot sedem tisoč všečkov. "Cel svet je držal pesti, ko je Mick šel na operacijo srca, in lepo je videti, da je znova "ready to go". Občutek, ko največja rock'n'roll zasedba deli tvojo fotografijo in s tem najavi turnejo je fantastičen. Vem, da gre vsaka objava fotografij pri njih skozi več rok, odobri pa jo sam vrh podjetja RS - Mick ... Zato sem seveda zelo počaščen vsake objave. Upam in prepričan sem, da se bodo v obdobju, ki prihaja, pojavile še ostale fotografije s koncertov, ki sem jih pokrival kot uradni fotograf. Vem, da so jim zelo všeč in samo čakajo na pravi trenutek," je še navdušeno dodal priznani fotograf.