Obeležili 30. obletnico prvega pravega slovenskega jazz kluba

Tudi tisti, ki slovitega kluba nikoli niso obiskali, so lahko sinoči uživali v enaki energiji in glasbi, ki sta bili nekoč njegov zaščitni znak. "Druženje ljudi različnih prepričanj, različnih ver, različnih narodov, različnih ideologij in to je bil glavni namen ustanovitve našega kluba," je povedal Drago Gajo, ustanovitelj Jazz kluba Gajo.

"Prostor kot tak je bil, ker je prostor bil potreben, ampak na prvem mestu je to bilo druženje en kup podobno ali pa isto mislečih ljudi, ki so imeli radi tako glasbo, ki se je ni dalo nikjer drugje slišati," je povedal povezovalec prireditve Andrej Težak - Tešky.

Klub je pustil močan pečat v slovenskem glasbenem prostoru, nastopajoči pa so močno povezani tudi z njegovim ustanoviteljem."Gajo je zelo zanimiv tip človeka. Meni je dal ogromno, izjemno sem hvaležna, ker se mi zdi, da zelo verjame vame," je povedala pevka Neža Okorn.

"Bili smo kar redni gostje Jazz kluba na Beethovnovi, veliko televizijskih oddaj se je celo takrat snemalo tam, ki so še danes ohranjene in na to me vežejo čudoviti spomini, vedno je bilo dobro vzdušje, ne glede na to, s kom si igral, ampak življenje gre naprej, ne nazadnje je ta prostor naredil svoje in mislim, da bo tudi v prihodnje lahko," je povedal glasbenik Oto Pestner. Kljub temu da klub v fizični obliki ne obstaja več, nanj vežejo brezčasne spomine.