Družini Focker in Byrnes sta sinoči končno le prišli v slovenska kina v novem, četrtem delu slavne franšize Njihova tamlada (Focker In-Law), tokrat z novo članico, ki bo močno pretresla dinamiko družin. Na premiernih projekcijah sta odmevala smeh in dobro razpoloženje, v ljubljanskem Cineplexxu pa so prvi obiskovalci lahko tudi preizkusili svoje sposobnosti laganja, saj jih je pričakal tudi poligraf, kot v stilu filma.
V prestolnici si je premiero ogledalo tudi več znanih Slovenk in Slovencev. "Robert de Niro me malo spominja na mojega očeta, je strikten in resen, ampak na koncu ima mehko srce. Vse skupaj je luštna sprostitev, ker smo tako ali tako obremenjeni z veliko stvarmi, in je dobro pogledati eno takšno komedijo," je dejala vplivnica in ustvarjalka spletnih vsebin Teja Jugovic.
Pevka Riya Damyanti se spominja prvih dveh delov franšize in se ji zdijo tovrstne komedije precej realne. "Lahko potrdim, da znajo biti take komedije tudi v realnem življenju. Če bi me bodoči tast ali tašča prisilil v poligraf, pa bi pristala. Konec koncev iskrenost še vedno največ pomeni. In priporočam ogled filma predvsem s tasti in taščami. Da si tisti člani, ki se mogoče ne razumejo najbolje, ogledajo film skupaj, se skupaj nasmejijo in jih ta film tudi poveže," je dejala pevka.
Tudi kulinarična ustvarjalka Ana Žontar in podjetnica Tamara Fortuna bi pristali na morebitni poligraf. Prva pravi, da je odprta knjiga in bi se pri tem zabavala, druga pa razkriva, da že celo življenje govori resnico in se zna iz sebe ponorčevati. "Gledala sem prejšnje dele franšize, so mi bili všeč in se veselim filma. Všeč so mi taki sproščeni filmi, ker je življenje tako ali tako preobremenjeno, tako da bo ta film popoln!" je povedala Ana, Tamara pa je dodala: "V tem svetu, ki gre malce v druge sfere, kot bi si želeli, potrebujemo dobre, dinamične in prijazne filme z dobrim koncem. Da se greš v kino zabavat!" Obe se tudi v novem filmu veselita pevke in igralke Ariane Grande, saj jima je všeč tako kot pevka kot tudi igralka.
Voditelj, pevec in igralec Klemen Bunderla bi bil ob prošnji testiranja s poligrafom užaljen. "Da nekdo to zahteva od mene, ker že tako slabo lažem, ni samo žalitev zame, ampak še za tistega, ki to opazuje. Pa seveda se vidi, da si izmišljujem in lažem," se je branil in zagovarja, da se preteklo življenje in intimne zadeve hrani samo za srčnega izbranca ali izbranko. Kot velik ljubitelj franšize se zelo veseli, da si po dolgem času v kinu ogleda komedijo. "Pogrešam komedije nasploh. Sploh je težko obdobje, težek čas za karkoli smešnega v življenju. Tako da komaj čakam in se najbolj veselim in upam, da bom videl tisto pristno in nesramno komedijo," je strnil.
Stand-up komik in voditelj Klemen Bučan pa je dejal, da bi na poligrafskem testu ves čas lagal. "Bil bi tako živčen, da ne glede na to, kaj bi odgovoril, bi vse piskalo in se treslo," je razkril, vendar se tega ne boji, saj je, kot pravi, že poročen.
Nov, težko pričakovan del slavne franšize Njihova tamlada spremlja razmere v slavnih družinah precej let kasneje, ko odrasli sin svoji družini predstavi svojo bodočo soprogo. V četrtem delu slavne komične franšize se vračajo vsem dobro poznani igralci – Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Blythe Danner in Teri Polo, pridružijo pa se jim novi obrazi Ariana Grande, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein in Eduardo Franco. Komedijo je režiral John Hamburg (koscenarist preteklih treh delov), ki je skupaj z Gregom Glienno tudi napisal scenarij.
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