Družini Focker in Byrnes sta sinoči končno le prišli v slovenska kina v novem, četrtem delu slavne franšize Njihova tamlada (Focker In-Law), tokrat z novo članico, ki bo močno pretresla dinamiko družin. Na premiernih projekcijah sta odmevala smeh in dobro razpoloženje, v ljubljanskem Cineplexxu pa so prvi obiskovalci lahko tudi preizkusili svoje sposobnosti laganja, saj jih je pričakal tudi poligraf, kot v stilu filma.

V prestolnici si je premiero ogledalo tudi več znanih Slovenk in Slovencev. "Robert de Niro me malo spominja na mojega očeta, je strikten in resen, ampak na koncu ima mehko srce. Vse skupaj je luštna sprostitev, ker smo tako ali tako obremenjeni z veliko stvarmi, in je dobro pogledati eno takšno komedijo," je dejala vplivnica in ustvarjalka spletnih vsebin Teja Jugovic.

Pevka Riya Damyanti se spominja prvih dveh delov franšize in se ji zdijo tovrstne komedije precej realne. "Lahko potrdim, da znajo biti take komedije tudi v realnem življenju. Če bi me bodoči tast ali tašča prisilil v poligraf, pa bi pristala. Konec koncev iskrenost še vedno največ pomeni. In priporočam ogled filma predvsem s tasti in taščami. Da si tisti člani, ki se mogoče ne razumejo najbolje, ogledajo film skupaj, se skupaj nasmejijo in jih ta film tudi poveže," je dejala pevka.

Tudi kulinarična ustvarjalka Ana Žontar in podjetnica Tamara Fortuna bi pristali na morebitni poligraf. Prva pravi, da je odprta knjiga in bi se pri tem zabavala, druga pa razkriva, da že celo življenje govori resnico in se zna iz sebe ponorčevati. "Gledala sem prejšnje dele franšize, so mi bili všeč in se veselim filma. Všeč so mi taki sproščeni filmi, ker je življenje tako ali tako preobremenjeno, tako da bo ta film popoln!" je povedala Ana, Tamara pa je dodala: "V tem svetu, ki gre malce v druge sfere, kot bi si želeli, potrebujemo dobre, dinamične in prijazne filme z dobrim koncem. Da se greš v kino zabavat!" Obe se tudi v novem filmu veselita pevke in igralke Ariane Grande, saj jima je všeč tako kot pevka kot tudi igralka.