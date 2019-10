Objavila prvo fotografijo svojega prvorojenca

Pevka Urška Majdič in slovenski komik Tin Vodopivecsta se 12. oktobra razveselila rojstva fantka, ki sta ga poimenovalaKris Maj. Urška je s svojimi sledilci na Instagramu delila prvo fotografijo svojega prvorojenca. Pod fotografijo so se hitro vsuli številni komentarji in čestitke za rojstvo sina, pevka, ki ustvarja pod imenom UMA, pa je priznala, da je v sina ''čisto zaljubljena.''