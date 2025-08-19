Svetli način
Obleke iz oliv, alg ali ananasa? Matea Benedetti: To je zgodba o trajnosti, planetu in človeku

Nova Gorica, 19. 08. 2025 17.06 | Posodobljeno pred eno minuto

Ota Širca Roš , R. M.
Ste že kdaj stali pred omaro in se spraševali, kaj obleči - ananas, olive, alge, mogoče les? Modne ideje za kose iz trajnostnih materialov boste lahko našli na modni reviji v okviru Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici, ki pa bo več kot le revija. Kostumografinja Matea Benedetti namreč napoveduje spektakel.

Večkrat nagrajena kostumografinja Matea Benedetti, ki velja za pionirko trajnostne mode, bo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici predstavila edinstveno modno revijo. Pred mestno hišo v Novi Gorici bodo namreč predstavili kose, ki združujejo tehnološke inovacije, ekološko ozaveščenost in glamur.

Matea Benedetti ustvarja oblačila iz trajnostnih materialov.
Matea Benedetti ustvarja oblačila iz trajnostnih materialov. FOTO: 24UR

Na dogodku Benedetti Life - Vizionarski modni spektakel pod zvezdami bodo predstavili kose iz gob, sladkornega trsa, ananasa, oliv, alg, evkaliptusa, reciklirane elektronike, pločevink, plastenk in predelanih oblačil. "Imeli bomo številne nastopajoče, saj to ne bo modna revija v klasičnem pomenu besede. Nastopilo bo 15 plesalcev, glasbeniki - od Helene Blagne do skupine Silence, pa tudi igralki, kot sta Lara Komar in Zala Djurić," je dejala.

Benedetti je svetovno priznana trajnostna modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne in luksuzne mode. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena. Oblekla je že več zvezdnic in zvezdnikov na rdečih preprogah, kot so oskarji, beneški filmski festival, canski filmski festival, prav tako so bile njene kreacije objavljene v Vogueu. Nazadnje je glasbenica Blagne njeno kreacijo nosila na koncertu v Križankah.

"Spektakel bo združeval moje desetletno raziskovalno delo. Videli boste vse inovacije, s katerimi sem ustvarjala skozi leta. Ne bo navadnih kreacij, temveč kreacije visoke mode. Uprizorili bomo zgodbo o trajnosti, o planetu in o človeku," je povedala.

Več o tem, kako je videti trajnostna moda iz omenjenih materialov, preverite v oddaji 24UR.

