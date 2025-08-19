Obleke iz oliv, alg ali ananasa? Matea Benedetti: To je zgodba o trajnosti, planetu in človeku

Večkrat nagrajena kostumografinja Matea Benedetti , ki velja za pionirko trajnostne mode, bo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici predstavila edinstveno modno revijo. Pred mestno hišo v Novi Gorici bodo namreč predstavili kose, ki združujejo tehnološke inovacije, ekološko ozaveščenost in glamur.

Na dogodku Benedetti Life - Vizionarski modni spektakel pod zvezdami bodo predstavili kose iz gob, sladkornega trsa, ananasa, oliv, alg, evkaliptusa, reciklirane elektronike, pločevink, plastenk in predelanih oblačil. "Imeli bomo številne nastopajoče, saj to ne bo modna revija v klasičnem pomenu besede. Nastopilo bo 15 plesalcev, glasbeniki - od Helene Blagne do skupine Silence, pa tudi igralki, kot sta Lara Komar in Zala Djurić," je dejala.

Benedetti je svetovno priznana trajnostna modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne in luksuzne mode. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena. Oblekla je že več zvezdnic in zvezdnikov na rdečih preprogah, kot so oskarji, beneški filmski festival, canski filmski festival, prav tako so bile njene kreacije objavljene v Vogueu. Nazadnje je glasbenica Blagne njeno kreacijo nosila na koncertu v Križankah.