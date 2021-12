Obletnico smrti Ivana Cankarja na Vrhniki obeleževali kar pet dni

Minulo soboto so minila točno 103 leta od smrti enega največjih slovenskih pisateljev, Ivana Cankarja. Na njegovi rodni Vrhniki so obletnico letos obeleževali kar pet dni. V nedeljo so to storili s posebno predstavo, parodijo na Cankarjevo Pohujšanje v dolini šentflorjanski, ki je bila polna simbolike, posebno vlogo v predstavi pa je imela tudi naša voditeljica Petra Kerčmar.