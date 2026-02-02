Oboževalci šokirani: po centru Ljubljane se je sprehajala zvezdnica Rosalía

Priljubljena pevka Rosalía je kot strela z jasnega presenetila z objavami na družbenem omrežju, kjer je s svojimi skoraj 28 milijoni sledilcev delila fotografije iz naše prestolnice. Grammyjeva nagrajenka se je sprehodila po mestnem jedru, privoščila pa si je tudi našo tradicionalno jed, prekmursko gibanico.

Rosalía je obiskala Slovenijo. Rosalia - Instagram

Španska pevka si je privoščila prekmursko gibanico. Rosalia - Instagram



Španska superzvezdnica je pred meseci ogromno pozornosti pritegnila z novim albumom Lux, ki je veliko zanimanja požel že ob izdaji prvenca Berghain. Pri skladbi, ki ima izrazito drugačen ton od eksperimentalnih pop pesmi, po katerih je pevka postala znana, je sodelovala z Londonskim simfoničnim orkestrom, islandsko umetnico Björk in glasbenikom Yvesom Tumorjem. Najbolj presenetljivo pa je bilo prav dejstvo, da je v pesmi tudi kitica, napisana v nemškem jeziku, prav tako pa refren zapoje kar v opernem slogu.

Rosalia FOTO: Profimedia

33-letnica na novem albumu poje v kar 13 različnih jezikih, med njimi tudi v latinščini, sicilijanščini in ukrajinščini. Za podkast New York Timesa je poudarila, da se je odločila, da bo na albumu predstavila več jezikov, ki ji niso domači, iz želje, da bi bolje razumela druge. Kot pravi, lahko namreč z boljšim razumevanjem drugega morda nato lažje razumeš tudi samega sebe in se naučiš bolje ljubiti.