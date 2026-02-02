Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Oboževalci šokirani: po centru Ljubljane se je sprehajala zvezdnica Rosalía

Ljubljana, 02. 02. 2026 17.45 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
E.K.
Rosalia

Grammyjeva nagrajenka Rosalía je presenetila s fotografijami iz Ljubljane, kjer se je sprehodila po mestnem jedru in poskusila tradicionalno slovensko kulinariko. Španska pevka, ki ima številne oboževalce tudi v Sloveniji, namena svojega obiska za zdaj še ni razkrila.

Priljubljena pevka Rosalía je kot strela z jasnega presenetila z objavami na družbenem omrežju, kjer je s svojimi skoraj 28 milijoni sledilcev delila fotografije iz naše prestolnice. Grammyjeva nagrajenka se je sprehodila po mestnem jedru, privoščila pa si je tudi našo tradicionalno jed, prekmursko gibanico.

Španska superzvezdnica je pred meseci ogromno pozornosti pritegnila z novim albumom Lux, ki je veliko zanimanja požel že ob izdaji prvenca Berghain. Pri skladbi, ki ima izrazito drugačen ton od eksperimentalnih pop pesmi, po katerih je pevka postala znana, je sodelovala z Londonskim simfoničnim orkestrom, islandsko umetnico Björk in glasbenikom Yvesom Tumorjem. Najbolj presenetljivo pa je bilo prav dejstvo, da je v pesmi tudi kitica, napisana v nemškem jeziku, prav tako pa refren zapoje kar v opernem slogu.

Rosalia
Rosalia
FOTO: Profimedia

33-letnica na novem albumu poje v kar 13 različnih jezikih, med njimi tudi v latinščini, sicilijanščini in ukrajinščini. Za podkast New York Timesa je poudarila, da se je odločila, da bo na albumu predstavila več jezikov, ki ji niso domači, iz želje, da bi bolje razumela druge. Kot pravi, lahko namreč z boljšim razumevanjem drugega morda nato lažje razumeš tudi samega sebe in se naučiš bolje ljubiti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Rosalia pevka Ljubljana zvezdnica Slovenija

Anamaria objavila še nevideno fotografijo iz porodnišnice

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOKS klub
02. 02. 2026 18.57
No jaz je ne bi nič prepoznal četudi bi sedela poleg mene. Ali pa me vprašala kje je tromostovje.
Odgovori
+1
1 0
slayer2
02. 02. 2026 18.56
Kdo???!!!
Odgovori
+1
1 0
Con-vid 1984
02. 02. 2026 18.51
Kdo je ta...za nas nepomenbna oseba?
Odgovori
+1
2 1
delfina
02. 02. 2026 18.49
Še gibanico so poslikali. Jaoo!
Odgovori
+0
1 1
G. Papež
02. 02. 2026 18.45
Hecno, praktično nihče od nas je ne pozna🤔
Odgovori
+3
4 1
medŠihtom
02. 02. 2026 18.38
mene bi tudi šokiralo če bi mi pokazala stanje na računu, na bankomatu, na pumpi, na tivolski. sem velik oboževalec njenega TRR, ona sama pa mi je dolgočasna in zoprna čist isto kot fajon.
Odgovori
+3
4 1
bohinj je zakon
02. 02. 2026 18.26
Res je. Šokiran sem bil. V dnevni sobi. Ko ste to objavili. Kdo pa je ta persona?
Odgovori
+7
8 1
Jožajoža
02. 02. 2026 18.25
ko bo janša, v ljubljano o ne bo prišel noben več
Odgovori
-4
2 6
boslo
02. 02. 2026 18.43
Znanstveniki iz vzhoda in juga tud ne?
Odgovori
+2
2 0
WedontneedmoneyWeneedTIME
02. 02. 2026 18.55
eee Joža, pa ti si res ubogi/uboga, da sanjaš samo Janšo..še malce počakaj in ga ne bo potrebno zgolj sanjat haha
Odgovori
0 0
Tirea
02. 02. 2026 18.20
Ne poznam
Odgovori
+4
5 1
Greznica
02. 02. 2026 18.14
je pa odlična pevka! lepo da je bila pri nas očitno letalska povezava z Vueling Barca-Lj deluje dobro
Odgovori
+3
5 2
G. Papež
02. 02. 2026 18.49
Mogoče je pa tudi ta letalska povezava subvencionirana, ker smo radodarni.
Odgovori
-2
0 2
Uporabnik1935308
02. 02. 2026 18.01
Še nikoli slišal za njo, do danes.
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506