Obrazi Znanega obraza s pesmijo voščijo lepe praznike

Obrazi, ki so nas spremljali vsako nedeljo v oddaji Znan obraz ima svoj glas, so posneli video, s katerim gledalcem POP TV-ja, bralcem naše spletne strani in ljubiteljem šovov želijo lepe praznike in srčeno novo leto.

Letošnje voščilo je okrašeno z glasovi in nasmehi vseh priljubljenih obrazov, ki so nam krajšali nedeljske večere; Alex Volasko, s svojim iskrivim nasmehom, Ana Dežman s svojo prodornostjo, David Amaro s svojo iskrenostjo, Eva Boto s sladkobnostjo,Maja Oderlaps karakterno energičnostjo, očarljivi Matic Supovec, igriva Petra Zore in vsestranski Srđan Milovanović. Za naš POPTV Unplugged Band je aranžma pripravil Bojan Zupančič, po izvirniku pesmiKlare Jazbec: Vse se lahko zgodi. Na glasbilih je uigrane glasove pospremil naš POPTV band, Bojan Zupančična kljunasti flavti,Jani Šepetavecna akustični kitari, melodika Anže Vrabec, na marimbi Mitja Šinkovec, canjon Matjaž Kajzer. Vse lepo v 2020! SREČA – TRENUTKI – OBČUTKI To so naša darila. Na vas mislimo celo leto. Ker ni vsako darilo zavito in okrašeno s pentljo. Darilo je tudi tisto, kar je med nami. Kar si vsak dan podarjamo. Pozdrav, nasmeh, lepa beseda. Naj bo 2020 leto obdarovanja. Ostanite v dobri družbi.