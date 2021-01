Oče tekmovalke s Talentov po požaru s težjimi poškodbami: K sreči dobro okreva

Konec leta 2020 je bil za Anžeta in njegove bližje še posebno težek. Anžetu je namreč na Rakitni, kjer je živel in kjer sta ga otroka, Ronja in mlajši Sinaj, redno obiskovala, pogorela lesena hiša. Vzrok požara sicer še ni znan, znano pa je, da je Anže v času nesreče utrpel hujše telesne poškodbe, kar je za naš medije potrdila tudi njegova sestra Alenka : "Zagorelo je in Anže je bil hudo poškodovan, dobil je hude opekline. Zdaj na srečo dobro okreva. Prej je bil v umetni komi, bil je življenjsko ogrožen, a zdi se, da bo brez hujših posledic."

V torek, 22. decembra, so bili ljubljanski policisti okoli 10.30 obveščeni o požaru na Rakitni. Kot so takrat sporočili policisti, so 41-letnika s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Policisti so opravili ogled kraja požara, v katerem je nastalo za okoli 50.000 evrov škode. Zagorelo naj bi v lopi ob hiši, ognjeni zublji pa so se razširili tudi na leseno hišo, kjer je Anže bival. Pogorela sta oba objekta.

Anžetu in njegovi družini ob tragediji pomagajo prijatelji in različne organizacije. V akcijo je stopil tudi Mini teater, kjer je Anže delal. "Dragi kolegi in prijatelji, sporočamo vam, da se je izjemno hudo poškodoval naš prijatelj in sodelavec Anže Kreč, ki se še vedno bori za življenje v UKC. Je stabilen in zdravniki so optimistični, da bo vse dobro. Močno mislimo nanj, da izbori to težko bitko. V požaru pa jim je zgorela hiša in vse, kar so imeli. Ostali so brez vsega. Sinaj in Ronja sta ostala brez očkovega doma. Prosimo za vašo pomoč, da jim po naših močeh pomagamo. Vsi, ki ste pripravljeni pomagati, hvala. Odprli smo poseben račun, kamor boste lahko vplačali svoje prispevke - zbiranje prispevkov je prevzela Zveza prijateljev mladine Slovenije. Ker jim je v požaru zgorelo čisto vse, lahko pomagate tudi z materialnimi prispevki, obrnite se na Alenko ali Uršo, stvari pa lahko prinesete tudi v Mini teater. Hvala vsem,"so zapisali na uradni strani in na družbenih omrežjih.

Vsi, ki želite pomagati Anžetu in njegovi družini, lahko denarno pomoč nakažete na:

TRR: SI56 6100 0000 3512 232 (Delavska hranilnica)

sklic na številko: 00 07-245008-14

koda namen: CHAR

namen nakazila: za družino KREČ

prejemnik:

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS)

Dimičeva 9

1000 Ljubljana

Vsi, ki pa bi prinesli kakšne materialne dobrine (kot veste, so jim zgorele vse stvari), se lahko posvetujete z Uršo (za Ronjo in Sinaja) - pišite ji na zasebno sporočilo ali jo pokličite na 041 370 739. Kontaktirate lahko tudi Alenko(041 819 359). Če imate stvari, ki bi jih radi darovali, pa jih lahko dostavite tudi v Mini teater. Prej pokličite na 031 330 600.