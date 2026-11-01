Od 3D-maske do odrezane roke: Tako so se našemili zvezdniki

Navdih za kostume za noč čarovnic pogosto črpamo iz popularne kulture, predvsem iz filmov, serij in priljubljenih kultnih likov. Tudi letos so si številni znani obrazi dali duška in za eno noč prevzeli povsem drugačne podobe. Nekateri so prisegali na strašljive preobrazbe, drugi so jim dodali kanček zapeljivosti, tretji pa so si pri izdelavi kostuma pomagali celo s sodobno tehnologijo.

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Med slednjimi je bila Zala Zagoričnik, ki je svojo masko izdelala s pomočjo 3D-tiskalnika. "Ker sva s fantom ravno prejšnji mesec kupila 3D-printer, mi je zdaj top, da lahko sprintam vse, kar hočem, od okraskov do dekoracije za dom pa tudi do mask. Tako da izdelava ni zahtevala ravno veliko mojega truda, samo ene 50 ur printanja in vse delo je opravil 3D-printer," je pojasnila.

Ines Erbus je skupaj s plesalkama nastopila v kostumu okostnjaka. FOTO: POP TV

Za nekoliko drugačno kombinacijo se je odločila pevka Ines Erbus, ki je skupaj s plesalkama nastopila v kostumu okostnjaka. "Me smo malo skombinirale 'seksi' strašno varianto. Tako da, kaj smo? Okostnjaki," je v smehu dejala pevka, ki je praznično opravo pokazala tudi na odru. "Meni osebno je noč čarovnic oziroma halloween že od nekdaj ful zabaven in sem se vedno rada našemila. Mislim pa, da glasbeniki na splošno to povezujemo z zabavo, tako da z žurkami," je povedala Ines.

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Praznovanje noči čarovnic je še posebej priljubljeno med ameriškimi zvezdniki, ki se vsako leto potrudijo z vedno bolj domiselnimi kostumi. Letos so pozornost pritegnili tudi Paris Hilton, Céline Dion in Olivia Rodrigo, največ zvezdniških obrazov pa se je znova zbralo na tradicionalni zabavi Heidi Klum.