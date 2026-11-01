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Domača scena

Od 3D-maske do odrezane roke: Tako so se našemili zvezdniki

Ljubljana, 01. 11. 2026 20.28 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž. Anastasija Jović
Zala Zagoričnik svojo masko izdelala s pomočjo 3D-tiskalnika.

Ta konec tedna je zaznamovala tudi noč čarovnic. Tako doma kot v tujini so se estradniki našemili v žive mrtvece, okostnjake in čarovnice. Kdo je ustvaril 3D-natisnjeno masko in v kaj se je tokrat domislila preobraziti razvpita Heidi Klum?

Navdih za kostume za noč čarovnic pogosto črpamo iz popularne kulture, predvsem iz filmov, serij in priljubljenih kultnih likov. Tudi letos so si številni znani obrazi dali duška in za eno noč prevzeli povsem drugačne podobe. Nekateri so prisegali na strašljive preobrazbe, drugi so jim dodali kanček zapeljivosti, tretji pa so si pri izdelavi kostuma pomagali celo s sodobno tehnologijo.

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Med slednjimi je bila Zala Zagoričnik, ki je svojo masko izdelala s pomočjo 3D-tiskalnika. "Ker sva s fantom ravno prejšnji mesec kupila 3D-printer, mi je zdaj top, da lahko sprintam vse, kar hočem, od okraskov do dekoracije za dom pa tudi do mask. Tako da izdelava ni zahtevala ravno veliko mojega truda, samo ene 50 ur printanja in vse delo je opravil 3D-printer," je pojasnila.

Ines Erbus je skupaj s plesalkama nastopila v kostumu okostnjaka.
Ines Erbus je skupaj s plesalkama nastopila v kostumu okostnjaka.
FOTO: POP TV

Za nekoliko drugačno kombinacijo se je odločila pevka Ines Erbus, ki je skupaj s plesalkama nastopila v kostumu okostnjaka. "Me smo malo skombinirale 'seksi' strašno varianto. Tako da, kaj smo? Okostnjaki," je v smehu dejala pevka, ki je praznično opravo pokazala tudi na odru. "Meni osebno je noč čarovnic oziroma halloween že od nekdaj ful zabaven in sem se vedno rada našemila. Mislim pa, da glasbeniki na splošno to povezujemo z zabavo, tako da z žurkami," je povedala Ines.

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Praznovanje noči čarovnic je še posebej priljubljeno med ameriškimi zvezdniki, ki se vsako leto potrudijo z vedno bolj domiselnimi kostumi. Letos so pozornost pritegnili tudi Paris Hilton, Céline Dion in Olivia Rodrigo, največ zvezdniških obrazov pa se je znova zbralo na tradicionalni zabavi Heidi Klum.

Preberi še Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka

Nemška manekenka, ki slovi po svojih izjemnih preobrazbah, je tudi tokrat poskrbela za presenečenje. Prelevila se je namreč v ogromno odrezano levo roko. "Potrebnih je bilo veliko parov rok, da je nastala ta roka. Veliko, mislim, da okoli deset," je razkrila. Kljub odsotnosti moža Toma Kaulitza je poskrbela, da je bil vsaj simbolično del njene oprave. "Tukaj je nekaj mojega moža z mano, ker je na moji pravi roki poročni prstan, kot tudi zaročni. Na prstu imam tudi tetovažo. Tako da je definitivno z mano," je pojasnila zvezdnica.

Noč čarovnic je tako znova dokazala, da domišljija zvezdnikov ne pozna meja. Za eno noč je pač dovoljeno biti kdorkoli.

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Komentator
01. 11. 2026 20.39
Čarovnice imajo ne smo eno, več noči...Pa podnevi so tudi.
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