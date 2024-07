Od hleva do odra: kako je videti vsakdan pevke Buryane?

Danijelo, bolj poznano kot Buryano, smo ujeli ravno med delom v ambulanti, kjer nas je prijazno sprejela in nas popeljala skozi svoj dan v vlogi veterinarke. "Tukaj se naši otroci pri meni učijo. Učijo se vse glede oskrbe malih živali, teh osnovnih kliničnih pregledov," je povedala in pokazala, katere živali imajo v šolskem centru Šentjur. Otroci k profesorici in pevki pripeljejo tudi svoje ljubljenčke in jo povprašajo, kaj se dogaja z njimi. "Delamo tudi ultrazvočne preiskave in laboratorijsko diagnostiko in vse kar se tiče zdravil. Otroci pa se naučijo tudi kako se gleda pod mikroskopom različne stvari."

Čez teden je torej v ambulanti in hlevu, vikende in popoldneve pa preživlja na odru in v studiu. "Dijaki takoj vedo, ko izdam komad. Spremljajo tudi mojo drugo plat in vedo, da nisem samo profesorica, ki jim teži za ocene," je povedala pevka in v smehu priznala, da otroci na začetku niso vedeli, kako naj jo naslavljajo. Našli so se tudi tisti, ki so jo naslavljali z umetniškim imenom - a pevka ob tem poudarja, da jo morajo vedno klicati z nazivom profesorice. "Nisem stroga. Bi morala biti malo bolj," se je ob tem pošalila.

Po ogledu živali v ambulanti, nas je Danijela odpeljala še v hlev, tam pa pokazala koze, krave, prašiče in konje. Čeprav ne zna jahati, sta konja njena in ob njiju se počuti najbolj sproščeno. "To me tako napolni z energijo, da ne potrebujem čisto nič drugega. Nobene kave, nič!"