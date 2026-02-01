Naslovnica
Domača scena

Od hmelja do alg: to bi lahko bila uradna oblačila slovenskih olimpijcev

01. 02. 2026 15.35

Avtor:
E.K.
Kolekcija Izadore Verlič

Mednarodno priznana oblikovalka Izadora Verlič je zasnovala inovativno in trajnostno kolekcijo za slovenske olimpijce, ki pa kljub predstavitvi Olimpijskemu komiteju ni bila potrjena in zato ni nikoli ugledala luči sveta. "Koncept smo zasnovali na izhodiščih, po katerih je Slovenija prepoznavna – po gorah, morju, vinogradih, hmelju in naravi nasploh," nam je zaupala oblikovalka.

Slovenski olimpijci bi se lahko, če bi tako sprejel Olimpijski komite, v Milano in Cortino odpravili v prav posebni kolekciji mednarodno priznane oblikovalke Izadore Verlič, ki je pri projektu sodelovala s podjetjem Futura. "Glavni cilj projekta je bil ustvariti zgodbo in spodbuditi pogovor o tem, kaj Slovenijo dela Slovenijo. Ne zgolj skozi oblikovanje, temveč tudi skozi materiale: od kod prihajajo, kako so pridobljeni in kaj predstavljajo," nam je zaupala oblikovalka Verlič.

Ustvariti so želeli trajnostno olimpijsko kolekcijo oblačil, ki ni le okolju prijazna, ampak tudi črpa iz tistega, kar predstavlja našo deželo. "Koncept smo zasnovali na izhodiščih, po katerih je Slovenija prepoznavna – po gorah, morju, vinogradih, hmelju in naravi nasploh. Namesto klasičnega pristopa smo se odločili zgodbo obrniti v smer izvora teh materialov in njihovega pomena. Gre za bolj eksperimentalen pristop, s katerim želimo pokazati način razmišljanja, ki temelji na inovativnosti, odprtosti do novosti, kreativnosti in drznosti," je dodala.

Poudarek kolekcije je tako na naravnih materialih. Ker je naša država med največjimi proizvajalci hmelja, bi tako v zimsko kolekcijo vključili tudi pivo. Iz stranskega proizvoda alkoholne pijače bi namreč izdelali usnje, ki bi ga kasneje uporabili za detajle na kapah in trakovih, narejenih iz naravnih odpadkov naših travnikov.

Ali pa si predstavljate, da bi vas pred mrazom varovale alge iz morja? Pri izdelavi podkape bi si namreč izposodili darove morja – alge, ki absorbirajo ogromne količine CO2. Iz njih bi izdelali kakovosten material za podkape, ki omogoča manjšo stopnjo potenja in boljše dihanje materiala.

"Naš namen je bil raziskati, kako Slovenijo pozicionirati v mednarodnem prostoru kot trajnostno državo, ki si upa biti drugačna in eksperimentirati z novimi koncepti ter materiali. Državo, ki ima bogato naravno in kulturno izhodišče ter veliko dobrega in lepega, na kar je lahko upravičeno ponosna," je dejala in dodala: "Zato smo zgodbo gradili okoli materialov. Projekt v prvi fazi ni bil osredotočen na končni dizajn, temveč na ustvarjanje identitete Slovenije skozi pripoved. Oblikovna forma bi lahko sledila kasneje – Slovenija ima namreč veliko izjemno talentiranih oblikovalcev, s katerimi bi bilo mogoče to zgodbo razvijati naprej. Naš primarni cilj je bil izpostaviti vsebino in pomen materialov kot nosilcev zgodbe."

Izadora Verlič je svojo inovativno kolekcijo Olimpijskemu komiteju predstavila že pred dvema letoma, vendar do uradne potrditve projekta ni nikoli prišlo.

Izadora Verlič olimpijske igre oblačila kolekcija

Tina Maze zdaj po belih strminah drvi s hčerko Anouk

KOMENTARJI8

medusa
01. 02. 2026 16.31
Predlagam,da kolekcijo predstavi mega zvezdnikom- veganom ,ki bodo kolekcijo vklopili v kak vrhunski film.Top ideja.Problem je,kef nas nasi politiki ne podpirajo,ker niso Slovenci!!!Volte Slovence za vlado!!!!
Odgovori
+1
1 0
medusa
01. 02. 2026 16.24
Meni je vsec vse. Dajte v veleprodajo!
Odgovori
+1
1 0
MojsterSplinter
01. 02. 2026 16.32
A, to pa ne! Bi lahko doživeli komercialni neuspeh.
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
01. 02. 2026 16.10
Hemlja ni dost za pivo a ne da bojo še cune iz njega dela. Zato pa je v unijon in laško umetni hmelj. Pravo pivo pa prodajo v tujino.
Odgovori
-2
0 2
Marky331
01. 02. 2026 16.06
Najbolje v obleki od " Adama in Eve " te so najbolj naravna in brez ogljičnega odtisa
Odgovori
-1
0 1
YouRangMyLord
01. 02. 2026 16.04
Ma dejte ga srt -dokler se bo elita furala tudi na OI s frčaplani in helikopterji dirkt na prizorišča, velja osvečanje in pranje z zeleno agendo spet samo za "plebs".
Odgovori
+1
2 1
Kameleon Kiddo
01. 02. 2026 16.19
Ce misliš da boš kdaj dočakal dan da se bojo na elektro skiroju pripelali se motiš. Midva in oni nismo pripadniki iste človeške vrste. Probaj doumet razliko med miljonom in miljardo. Miljon sekund in miljarda sekund npr.....
Odgovori
+1
1 0
Nebittokbrihtni
01. 02. 2026 15.57
A to je raziskala z chat gpt-om hahahahahha
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
