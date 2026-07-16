Od igranja na pogrebih do dela v mlekarni: poletne službe znanih Slovencev

Pevka Nika Zorjan je nekaj časa delala v Pomurskih mlekarnah, kjer je na tekočem traku z elastikami zavezovala vrečke, polnjene s skuto. "Bilo je kar zanimivo in vedno, ko sem prišla v trgovino, sem rekla: 'Evo, to jaz delam!'," nam je zaupala. "Je pa res, da je bilo tam noter zelo mrzlo. Tam je lepo biti, ko je vročina."

Vedno zabavni voditelj Peter Poles je imel med počitniškim delom precej resno nalogo: "Poleti sem igral na pogrebih. To je bil moj prvi denar s 'pleh muziko'. Tudi pozimi in takrat mi je stara mama, ker sem bil klarinetist, naštrikala rokavičke, ki so imele prste oziroma blazinice ven, da sem lahko igral in da me ni zeblo v roke."

V gostilni, ki je bila nekoč v lasti njene babice, je svoje delovne navade pridobila Alya, novopečena žirantka šova Slovenija ima talent: "Veš, česa me je bilo najbolj strah? Da ne bom komu dala preveč denarja nazaj," je v smehu priznala. "V bistvu sem se vnesla in kar nekaj let delala, bojda so me imeli kar radi."

Počitniška dela številnim mladim omogočajo finančno samostojnost: "Moram reči, da sem kar uživala v tem. Bila sem zelo zgovorna, zelo hitra, vedno sem si naložila preveč, ampak nisem nič po tleh razbila," nam je še zaupala Alya. "Pa zabavala sem se zraven. Jaz sem to jemala kot – služim svoj denar in svoj denar bom porabila za svoje cilje. In res je bilo tako, za glasbo je šel ta denar."

Tudi Niki Zorjan je nenavadno počitniško delo omogočalo začetke glasbene kariere: "Enkrat sem bila maskota za neko podjetje – korenček. Prav korenček sem bila in sem v košarici delila neko sadje. Tudi to je bila zanimiva izkušnja, ker takrat sem že imela kariero, ampak me ni nihče prepoznal. Bilo mi je zares zabavno."

Danes so vsi uspešni na svojem področju, ne glede na vrsto dela pa se strinjajo, da gre za dobro naložbo za prihodnost mladih: "To je neka finančna samostojnost in zadovoljstvo, da ko si človek nekaj lepega naredi, da je bil za to tudi nagrajen."