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Od 'moji lubi Slovenci' do 'idemo gas': Kam gre naš jezik?

Ljubljana, 01. 11. 2026 20.25 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž. Aleksander Pozvek
Od 'moji lubi Slovenci' do 'idemo gas': Kam gre naš jezik?

Pohorci bi rekli: "Je kir ke riku", Gorenjci pa: "Ejga, treba se'j znajt!". Od Primoža Trubarja in reformacije do danes se je slovenski jezik močno spreminjal – je namreč živa stvar. Aleksander Pozvek in Jure Longyka sta s pomočjo glasbenikov pokazala, kako jezikovno barvita je naša Slovenija – tudi s Kreslinom, Rudijem Bučarjem in Milanom Kamnikom.

V 16. stoletju so odmevale besede 'moji lubi Slovenci', v 21. stoletju pa med mladimi vse pogosteje slišimo izraze, kot so 'brt', 'buraz' in 'idemo gas'. Slovenščina se je skozi stoletja razvijala in spreminjala, z njo pa tudi način, kako se izražamo. Ob dnevu reformacije se je naša ekipa o jezikovni raznolikosti pogovarjala z radijskim voditeljem, napovedovalcem, avtorjem in voditeljem oddaje Izštekani, Juretom Longyko.

Od 'moji lubi Slovenci' do 'idemo gas': Kam gre naš jezik?
Od 'moji lubi Slovenci' do 'idemo gas': Kam gre naš jezik?
FOTO: POP TV

Na vprašanje, koliko smo pri uporabi jezika sproščeni, je Jure Longyka odgovoril: "Ful smo 'lagano' in bolj ko smo lagano, boljše je. Kajti če jeziku neke okove nadenemo, četudi v najboljši veri, mu delamo slabo uslugo." Da takšne besede prihajajo iz ust nekoga, ki ga številni povezujejo z izbrušeno zborno slovenščino, je morda presenetljivo. A Longyka poudarja, da je prav jezikovna raznolikost naše največje bogastvo. "Vse te socialne podzvrsti, slengi, žargoni in predvsem narečja so bogastvo jezika," je dejal.

Rudi Bučar.
Rudi Bučar.
FOTO: POP TV

To se lepo odraža tudi v slovenski glasbi. Longyka je izpostavil Leopolda I. in rap kot glasbeno zvrst, pri kateri ima beseda osrednjo vlogo. "Radgonščina ni bila tako zelo poznana, zdaj pa je. Je super," je dodal. S svojim narečnim ustvarjanjem izstopajo tudi Rudi Bučar, Vlado Kreslin, ki prekmurščino v glasbi neguje že vrsto let, in Milan Kamnik, ki ostaja zvest koroščini. Na domačo štajerščino pa prisega tudi skupina Alo!Stari."Vsakemu od nas je narečje naš materni jezik," je poudaril Longyka.

Pr'Hostar 2 promila
Pr'Hostar 2 promila
FOTO: Izvajalec

Narečja ne bogatijo le glasbe, temveč tudi slovenski film. Likom namreč dajejo pristnost, barvitost in dušo, ki jih zborna govorica pogosto ne more pričarati. Eden od takšnih primerov je priljubljena komedija Pr' Hostar, v kateri je mogoče slišati pristno gorenjščino.

Jezik je živa stvar, ki diha z ljudmi, se spreminja, prilagaja času in prevzema nove izraze. Toda ali bomo slovensko govorili tudi čez 200 let? "Jaz verjamem, da ja," je optimističen Longyka.

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slovenščina Jure Longyka dan reformacije narečje sleng

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KOMENTARJI1

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JAZsemTI
01. 11. 2026 21.27
Iztok Mlakar, ki je prvak slovenske muzike v dialektu pa ni omembe vreden. Je pa Kreslin, ki tupatam kakšno prekmursko zašpila vsekakor zeloooo omembe vreden.
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