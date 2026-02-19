Naslovnica
Domača scena

DJ Umek je imel v lasti več kot 600 parov čevljev

Ljubljana, 19. 02. 2026 17.37

Avtor:
Alen Podlesnik
"Vse, kar vidite na odru, je težko, veliko je vloženega truda in dela, nič ne pride samo od sebe."

Strast do zbiranja se pri številnih znanih obrazih ni ustavila pri prtičkih, nalepkah in plišastih medvedkih. Angelina Jolie naj bi imela ogromno zbirko nožev, Lady Gaga pa je lastnica skoraj muzejske zbirke kostumov Michaela Jacksona, med strastnimi zbiratelji pa so tudi številni znani Slovenci.

V svetu slavnih se skriva kar nekaj strastnih zbirateljev. Pred kratkim je na spletu odjeknila novica, da je Logan Paul, slavni vplivnež in eden izmed najbolj znanih zbiralcev kartic Pokemon, eno izmed njih prodal za vrtoglavih 14 milijonov evrov.

Zbirka pisalnih strojev Toma Hanksa velja za eno izmed najbolj znanih in nenavadnih zbirateljskih obsesij v Hollywoodu. Slavni igralec naj bi imel v svoji zbirki več kot 300 pisalnih strojev, znan pa je tudi po tem, da jih občasno podari oboževalcem in šolam ter da pogosto pošilja tipkana pisma in spodbuja pisanje na pisalnih strojih. "Nič ni boljšega kot končati odstavek in zaslišati tisti ding'", pravi zvezdnik.

Tom Hanks in njegova zbirka pisalnih strojev
Tom Hanks in njegova zbirka pisalnih strojev
FOTO: The Guardian

"Zbiram nože, orožje me je vedno zanimalo", pa pravi igralka Angelina Jolie, ki nože zbira že od mladosti. Kako velika je njena zbirka, sicer ni znano, je pa večkrat poudarila, da jo zanimata predvsem zgodovina in izdelava rezil, ne pa njihova uporaba.

Preberi še Komik Jerry Seinfeld za 25 milijonov evrov prodaja zbirko prestižnih avtomobilov

Ameriška televizijca Jerry Seinfeld in Jay Leno medtem svojo zbirko z velikim veseljem in redno uporabljata. Komika sta namreč navdušena zbiratelja avtomobilov, ki jih hranita v ogromnih garažah. Leno naj bi tako imel v lasti več kot 180 avtomobilov in 160 motociklov v vrednosti med 42 in 85 milijonov evrov. Garažo zvezdnika izjemno priljubljene serije Seinfeld pa krasijo predvsem avtomobili znamke Porsche, katerih naj bi imel več kot 40. Med pregrešno dragimi primerki je bil do nedavnega tudi unikatni Porsche 917K Le Mans, ki naj bi ga slavni igralec prodal za več kot 20 milijonov evrov.

Jerry Seinfeld in njegov Porsche Le Mans
Jerry Seinfeld in njegov Porsche Le Mans
FOTO: Getty Images

V kategorijo strastnih zbirateljev sodijo seveda tudi številni domači znani obrazi. Aktualni tekmovalec šova Kmetija Igor Mikić že leta in leta zbira parfume, DJ Umek je znan po svoji ljubezni do zbirateljskih superg, v POPkastu nam je zaupal, da je imel nekoč v lasti kar 600 parov.

Preberi še Umek: Danes biti DJ je najlažja stvar na svetu

Jože Potrebuješ je navdušen ljubitelj in zbiralec kitar, zaupal nam je, da jih je v njegovi zbirki trenutno 12. Med njimi je tudi posebna izdaja kitare znamke Gibson, ki so jo izdelali ob 100. obletnici podjetja. 

Igralec Ivan Vastl, ki navdušuje v seriji Gospod Profesor, pa zbira čajne žličke, pri čemer mu pomagajo družinski člani in prijatelji. "Najraje jih kupujem v tujini na bolšjakih namesto spominkov. Všeč mi je, če imajo kakšne zanimive detajle in zgodbo", pravi Vastl, ki je najbolj ponosen na žličko, ki je bila nekoč v lasti mongolskih nomadov.

dj umek tom hanks jay leno jerry seinfeld igor mikić

Martina Ipša: Slovenci in Irci smo si zelo podobni

