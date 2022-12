Od prestižnih porok do skrivnih obredov: komu so doneli poročni zvonovi?

Leto 2022 bodo zaznamovale tudi zvezdniške poroke, med katerimi je bilo kar nekaj takih, o katerih se je govorilo dlje časa. Kdo je par, ki je ljubezen okronal kar s tremi obredi? Kdo je v zakon skočil kar dve desetletji po tem, ko je prvotno zaroko razdrl? Komu so poročni zvonovi doneli na domačih tleh in kateri par si po skoku v zakon deli tako ime kot priimek?

Slovenski poročni zvonovi bodo doneli tudi na silvestrovo V letošnjem letu, natančneje 8. avgusta, se je poročil najuspešnejši slovenski režiser Mitja Okorn. Ustvarjalec, ki mu je uspelo prodreti tudi v Hollywood, je večno zvestobo obljubil dolgoletni partnerki Aniti. Na poročnem slavju na Krasu, ki se je minuli vikend odvijalo v Vili Fabiani, je bil tudi slovenski voditelj Klemen Bučan, ki je postal Okornov svak, saj sta njuni izbranki sestri.

icon-expand Mitja Okorn je večno zvestobo obljubil dolgoletni partnerki Aniti. FOTO: Facebook

V zakon je stopil tudi harmonikar priljubljene narodnozabavne skupine Modrijani. Rok Švab in njegova izbranka Petra Mesarič sta se poročila obkrožena z družino, prijatelji in kolegi Modrijani, med katerimi je bil seveda tudi Rokov bratranec Blaž Švab. O poroki je glasbenik spregovoril tudi za naš portal in razkril, da je bil dogodek nepozaben. Na njem ni manjkalo niti znanih slovenskih glasbenikov. Kot nam je zaupal Švab, je soprogo najprej presenetil s Hajdi, kasneje pa tudi z Nino Pušlar in Dejanom Vunjakom.

icon-expand Rok Švab je po sedmih letih pred oltar popeljal svojo Petro. FOTO: Gregor Katič - Peter Marinšek

Kljub temu, da nas do konca koledarskega leta loči le še nekaj dni, slovenskih zvezdniških porok še ni konec. Na silvestrovo se bosta poročila naša najbolj znana kuharska mojstrica Ana Roš in Urban Stojan. Praznovanje ljubezni bo s seboj nosilo tudi dobrodelno noto, saj bosta namesto daril zbirala sredstva za dobrodelni sklad, katerega skrbniki bodo njuni otroci.

icon-expand Ana Roš in Urban Stojan bosta v zakon skočila 31. decembra. FOTO: POP TV

Kdo je usodni 'da' dahnil na tuji zvezdniški sceni? V naši neposredni bližini se je letos odvila poroka enega največjih hrvaških glasbenikov Petra Graša in njegove izbranke Hane Huljić. Glasbenika sta se poročila v Splitu, kjer sta po uradnem delu v cerkvi sv. Dominika zabavo nadaljevala v restavraciji Adriatic. Petar je imel na obredu kar dve priči – košarkarsko legendo Dina Rađa in slovenskega kuharja z Michelinovo zvezdico Tomaža Kavčiča. Ta jima je za poročno darilo podelil veliko buteljko vina, na katero je kar v slovenščini zapisal: "Srečno, srečno, ljubita se večno!"

icon-expand Petar in Hana sta dahnila usodni 'da' v Splitu. FOTO: Profimedia

Poročni zvonovi so doneli tudi čez lužo. Skoka v zakon, ki sta med tujimi zvezdniki letos najbolj odmevala, pripadata večnima zaljubljencema Benu Afflecku in Jennifer Lopez ter Kourtney Kardashian Barker in Travisu Barkerju. Prvi par, ki se je prvič zaročil že leta 2002, se je po dveh desetletjih znova našel in zaljubil. Lopezova in Affleck sta se poročila avgusta letos, zvezdnica pa si je za poseben dogodek nadela kar tri poročne obleke. Njuno poroko je tako poleg razkošja, zabave in zvezdniške družbe zaznamovala tudi moda v znamenju prestižne modne znamke Ralph Lauren.

icon-expand Jennifer Lopez in Ben Affleck sta ljubezni dala drugo priložnost. FOTO: Profimedia

Prestiž in zvezdniška zasedba sta zaznamovala tudi poroko najstarejše sestre izmed klana Kardashian ter bobnarja skupine Blink-182. Zaljubljenca sta si večno zvestobo letos obljubila kar trikrat, zadnje dejanje pa se je odvilo v italijanskem Portofinu. Kot je bilo pričakovati od slavne zasedbe, je slavje zaznamovalo razkošje in veliko zvezdniških imen, manjkalo pa ni niti glasbe in mode. Za slednjo je več kot očitno poskrbela italijanska modna hiša Dolce & Gabbana. Ne le, da je Dolce & Gabbana poskrbela za ženina in nevesto, poskrbela je za celotni Kardashian - Barker klan in to v času celotnega italijanskega popotovanja. Poročne predpriprave so, kot se za družino Kardashian spodobi, dokumentirane v eni izmed epizod družinskega resničnostnega šova The Kardashians.

icon-expand Kourtney in Travis sta se poročila kar trikrat, zadnje dejanje pa se je odvilo v italijanskem Portofinu. FOTO: Instagram

Če sta zgoraj omenjena para vsem dala jasno vedeti, da sta se srečno poročila, sta pevka Rita Ora in režiser ter igralec Taika Waititi storila nekaj popolnoma drugega. Zvezdnika naj bi se poročila na skrivnem obredu v Londonu, v javnosti pa sta ju izdala prstana, ki krasita njuni roki. Za intimno poroko se je odločila tudi protagonistka serije Damin gambit Anya-Taylor Joy. Po dolgoletni zvezi, v kateri sta pozdravila dva otroka, sta se letos poročila tudi igralca Kirsten Dunst in Jesse Plemons. Tudi onadva sta obred opravila daleč od radovednih oči javnosti. Na skrivaj se je poročila še nekdanja otroška zvezdnica Lindsay Lohan.

Po prekinitvi trinajstletnega skrbništva je v zakonski stan skočila tudi pop princesa Britney Spears. Ta se je junija letos poročila kar na svojem domovanju, z izbrancem Samom Asgharijem pa sta na srečen dogodek povabila številne znane obraze. Slavja so se med drugim udeležile Madonna, Paris Hilton in Donatella Versace.

Do oltarja se je sprehodil tudi najstarejši sin zakoncev Beckham, ki je poročni prstan nadel izbranki Nicoli Peltz, dedinji izjemno premožne družine Peltz. Nicola in Brooklyn sta se poročila na floridskem posestvu mlade dedinje, kjer ni manjkalo znanih obrazov in prestiža.

icon-expand Pred oltar stopila tudi vnukinja predsednika Združenih držav Amerike. FOTO: Profimedia

Usodni 'da' je novembra dahnila vnukinja ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki si je večno zvestobo s soprogom Petrom Nealom obljubila na ceremoniji, ki se je odvila za zidovi Bele hiše. Naomi Biden je za posebno priložnost nosila obleko oblikovalca Ralpha Laurena, s poroko na tleh predsedniške palače pa se je pridružila ozkemu krogu ljudi, ki se lahko pohvalijo s tako posebno poročno lokacijo. Tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je letos udeležil pomembne poroke. Do oltarja je namreč pospremil svojo hčerko Tiffany Trump.

icon-expand Mladoporočenca si sedaj tudi uradno delita ime in priimek Taylor Lautner. FOTO: Profimedia

V zakon je skočil tudi igralec Taylor Lautner, ki se je v krogu družine in prijateljev poročil z dolgoletnim dekletom Taylor Dome. Mladoporočenca, ki sta se poročila med kalifornijskimi vinogradi, si tako sedaj tudi uradno delita ime in priimek Taylor Lautner.

icon-expand Sarah Hyland in Wells Adams sta se poročila v posebni družbi. FOTO: Profimedia