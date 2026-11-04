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Od zmag na igrišču do zmage na filmskem festivalu v Milanu

Milano, 04. 11. 2026 15.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Bratje z igrišča

Slovenski dokumentarni film Bratje z igrišča – Začetek, ki pripoveduje o poti moške odbojkarske reprezentance do prvih olimpijskih iger v Parizu 2024, je na 44. mednarodnem festivalu športnega filma Sport Movies &amp; TV v Milanu prejel častno priznanje v kategoriji dokumentarnih filmov o ekipnih športih.

Film sta režirala Gašper Pavlin in Alen Djordjević, nastal pa je v produkciji podjetja Sport Media Focus. Priznanje je na zaključni slovesnosti v milanskem Avditoriju Testori prevzel Vojko Korošec, direktor Slovenskega mednarodnega festivala športnega filma (ISFF). Podelila sta ga predsednik Mednarodne zveze za športni film in televizijo (FICTS) Franco Ascani ter slovenska generalna konzulka v Milanu Ingrid Sergaš. V kategoriji dokumentarnih filmov o ekipnih športih je glavno nagrado sicer prejel ameriški film Touchdown Italia.

Velik uspeh za dokumentarni film Bratje z igrišča - Začetek
Velik uspeh za dokumentarni film Bratje z igrišča - Začetek
FOTO: osebni arhiv
Serijo Bratje z igrišča si lahko ogledate na VOYO.

Na letošnji festival je prispelo 1965 filmskih produkcij z vsega sveta, v uradni program pa so organizatorji uvrstili 124 del. Slovenska delegacija je prijavila sedem filmov, štirje so se uvrstili v finalni izbor: poleg Bratov z igrišča – Začetek še Breaking, The Bridge, Princess Khulan - The Mongolian Wrestler in The Fight.

Milanski festival je svetovni finale tekmovanja, ki povezuje 27 mednarodnih festivalov na petih celinah. Mednarodna zveza FICTS združuje 130 držav, njen cilj pa je promoviranje športnih vrednot s filmom in televizijo.

Film Bratje z igrišča – Začetek je pred tem prejel tudi nagrado I Feel Slovenia na šestem Slovenskem mednarodnem festivalu športnega filma v Rogaški Slatini.

Preberi še Po seriji Bratje z igrišča zdaj še film: zgodba odbojkarjev na velikem platnu

Pred filmsko nadgradnjo so izdali tudi športno serijo Bratje z igrišča, ki si jo lahko ogledate na VOYO.

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Bratje z igrišča - Začetek VOYO film nagrada filmski festival

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