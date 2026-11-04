Od zmag na igrišču do zmage na filmskem festivalu v Milanu

Film sta režirala Gašper Pavlin in Alen Djordjević , nastal pa je v produkciji podjetja Sport Media Focus. Priznanje je na zaključni slovesnosti v milanskem Avditoriju Testori prevzel Vojko Korošec , direktor Slovenskega mednarodnega festivala športnega filma (ISFF). Podelila sta ga predsednik Mednarodne zveze za športni film in televizijo (FICTS) Franco Ascani ter slovenska generalna konzulka v Milanu Ingrid Sergaš . V kategoriji dokumentarnih filmov o ekipnih športih je glavno nagrado sicer prejel ameriški film Touchdown Italia .

Na letošnji festival je prispelo 1965 filmskih produkcij z vsega sveta, v uradni program pa so organizatorji uvrstili 124 del. Slovenska delegacija je prijavila sedem filmov, štirje so se uvrstili v finalni izbor: poleg Bratov z igrišča – Začetek še Breaking, The Bridge, Princess Khulan - The Mongolian Wrestler in The Fight.

Milanski festival je svetovni finale tekmovanja, ki povezuje 27 mednarodnih festivalov na petih celinah. Mednarodna zveza FICTS združuje 130 držav, njen cilj pa je promoviranje športnih vrednot s filmom in televizijo.

Film Bratje z igrišča – Začetek je pred tem prejel tudi nagrado I Feel Slovenia na šestem Slovenskem mednarodnem festivalu športnega filma v Rogaški Slatini.