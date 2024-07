Odbito na Ljubljanici: To je dogodek, ki ga ni v nobeni drugi državi

Če kaj prebudi otroške spomine, je to gotovo poskakovanje na trampolinu. "Kot majhna sem zelo rada skakala na trampolinu, tudi mami sem prepričala, da mi ga je kupila, da sem ga imela doma in sem na njem vsak dan štiri ure skakala in delala vaje," je zaupala akrobatka Tamia Šeme , ki smo jo spremljali tudi v našem šovu Slovenija ima talent. Zelo se je veselila, da lahko preizkusi tudi trampoline, ki so pri nas v Ljubljani.

Že četrto leto so obiskovalci uživali v akrobacijah prostega sloga, skakali čez Ljubljanico na trampolinskem mostu in videli največji trampolin na svetu. "Je del mostu in meri 13 krat 13 metrov v premer. Ampak do kjer vidite strehe, bodo naši fantje leteli še višje od njih," pa je dejal Marko Knafelc, član skupine Dunking Devils. Obljubljeno so izpolnili, zvečer so tekmovalci lovili višinski rekord in ga postavili na 17 metrov. "Meni se zdi to izjemno dober dogodek v Sloveniji in ga tudi ni v drugih državah. Tudi zato je zelo unikaten in poseben," pa je za konec še dodala Tamia.