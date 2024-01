Odčepnik in triglava opica iz zlate dobe pustolovščin

Vsekakor, tokrat je niša še ožja, pri knjigi Prva bitnost smo bolj ciljali na vse ljudi, bolj splošno občinstvo, skratka, vse, ki so se kdaj koli ukvarjali z igrami, v Odčepniku pa je samo del teh, ki so se ukvarjali, se pravi del dela ljudi, kakih dvajset do trideset odstotkov teh ljudi.

Pa lahko človek s toliko izkušnjami, tako glede iger kot pisanja o njih, mirno uživa v igranju ali ves čas že razmišlja o tem, kako in kaj bo to zapisal in podal drugim, svojemu občinstvu, ki to seveda vroče pričakuje?

Če si nadeneš slušalke ob super hitrem internetu, je to takojšen užitek. Če greš k nekomu igrat, pa ima tudi svoj čar, podobno kot če greš v kino in si prikovan na film. Ko pride prijatelj k tebi igrat, ne počneš vmes vsega drugega, si spečeš čevapčiče, kar morda lažje počneš ob spletni večigralnosti. Zagotovo si bolj prikovan, če se tudi dejansko družiš in si pri nekom s tem namenom, meni osebno pa je to tudi boljša izkušnja, prav gotovo.

Igre so bile vedno združevalne. Včasih tudi telesno, zdaj pa ne več, saj se večinoma igra na daljavo. Lahko nekoga poznaš in z njim igraš, ni pa nujno, veliko ljudi se pri tovrstnem početju nikoli ne sreča in jim to niti ni pomembno. Pomemben jim je pač ta združevalni moment, podobno kot si nekoč z nekom na kavču igral Street Fighterja ali Bombermana na dveh "joypadih", deset pa jih je okoli mize ugotaljalo, kako naj Larryja spravijo k prostitutki in potem naprej.

So bile igre nekako bolj združevalne, na nek način, kakor zdaj, ko gre morda za bolj individualno izkušnjo tudi, če se gre človek večigralnost prek spleta, ko si nadene slušalke in se odreže od realnega sveta?

"Avantur je bilo res veliko, saj je bil ta žanr tako popularen kot danes prvoosebne steljanke. Podobno kot s pustolovščinami je tudi s filmi, saj nekdo, ki je nad tem navdušen, lahko to prenese tudi na druge in jih potegne za seboj."

Za Slovenijo je to vseeno pogumno, zaenkrat smo zadovoljni, če nekaj narediš v prvi vrsti zase, s srcem in tako naprej in potem rečeš, kaj pa če so tudi drugi taki, potem je veliko možnosti, da dejansko tudi so. Če pa to delaš kakor za denar, potem pa si že v sami osnovi zavozil. Morda se sliši romantično, a "takle mamo" ...

Vseeno je šlo za določeno tveganje, saj je šlo v prvem primeru za splošno namenski projekt, ta pa je namenjen zvrsti. Če hočem naresti zbirko obeh, tako splošne kot žanrske, je to kot lakmusov papir, kaj se da narediti. Ali se da prodati dovolj izvodov na tem majhnem slovenskem trgu, obstaja dovolj navdušencev, ki jim je to kul, ali morda tudi ne, jih ne zanima. Bomo videli, kako bo pri tem v prihodnje. Pri Odčepniku je občinstvo maloštevilno, a zelo zagreto. Zase vem, da če bi mi nekdo rekel, da ta knjiga obstaja, bi jo štel takoj kupit. Splošna publika običajno ni navdušena na nečem ali nostalgična ali da bi bila čustveno povezana s tem področjem, medtem ko tukaj pa smo vsi. Ne vem, koliko jih je teh ljudi, upam, da jih je dovolj, zanima pa me koliko jih je, dejstvo pa je, pa da smo oboževalci tega.

V knjigi omenjene igre: Secret of Monkey Island, Leisure Suit Larry, Broken Sword, X-Files, Gabriel Knight, Blade Runner, King's Quest, Day of the Tentacle, Phantasmagoria, Indiana Jones, Simon the Sorcerer, Grim Fandango ... ter še obilo drugih klasik in branja o zanimivih zgodbah, odbitem humorju, žanrskih odtisih in miselnih orehih, ki so času strli zob.

Odčepnik in triglava opica - če se najprej ustaviva zgolj pri naslovu ...

Grafično podobo smo naredili precej filmsko, odčepnik je zadeva s katero s odpira steklenice, dosti ljudi pa ga pozna kot zadevo za odmašiti WC, torej je odmaševalnik, ponavadi pa rečemo, da "odčepimo" WC. "Plunger" v angleščini pa je postal sinonim v pustološčinah, s katerim lahko rešiš kakšen neobičajen problem ali sicer nerešljivo težavo. Gre toraj za interno šalo v pustološčinah, triglava opica pa je ena žival v igri Secret of Monkey Island, ki te čaka pri ljudžercih in te gleda, kar je bizanost, ki si jo zapomni vsak, ki je to igro kdaj igral. Torej se mi je zdelo, da je to edini in pravi naslov za to knjigo.

Že v samem uvodu praviš, da so pustolovščine šle rakom žvižgat tudi zato, ker so mlajše generacije odraščale zgolj ob TV-ju in filmih ne pa s knjigami, da je šlo vse v smer vizualno-zvočno-pohitrene akcije, ki pa nima nujno prav veliko smisla ...

Smo generacija, ki je bila dejansko ponosna na to, kar je dosegla v igrah, tudi zaradi igrač tipa Rubikova kocka, Lego kocke, ko ni bilo toliko igrač, zdaj pa se otroci nekako dušijo pod plazom vsega. Pustolovščine so se v bistvu kar dobro postarale, saj mnoge še danes ostajajo relevantne, četudi so precej enostavnejše kot moderne igre, ki dostikrat potrebujejo veliko popravkov, da kolikor toliko normalno funkcionirajo, seveda zaradi obsežnosti in zapletenosti posameznih delov, ki morajo seveda med seboj funkcionirati. Igre so sicer v sami srži še vedno zabava, akcijska avantura je togledno bolj zabavna kot pustolovščina, pri kateri se kaj hitro lahko zatakneš. Takoj, ko so prišli CD-ROM-i pa so igre začele tekmovati, da bi postale podobne filmom. Avanture pa niso film, temveč knjiga.

Na YouTubu imamo tudi veliko prispevkov o tem, zakaj igre niso več zabavne, zakaj so postale dolgočasne. Kaj meniš, jih je sfižilo, zakaj ni več prave kreative, kot da so postavljeni določeni žanri, ki se brez posebno novih idej zgolj neprenehoma reciklirajo, od dirkaških, pa do Call of Duty, Marvelove zadeve, pa vse do Nintendovih adutov itd.?

Dokler se bodo Fife in Call of Duty Modern Warfare dobro prodajali, jih bodo izdajali in reciklirali. Ljudje jih izglasujejo z denarnicami, če bi bile tako zanič, se ne bi prodajale, enostavno. Hkrati pa je ogromno iger, ki so inovativne, a jih je treba poiskati. Veliko jih je dobrih, a pač niso na naslovnici časopisa The Guardian, ne skačejo ven iz vsake konzerve. Tako kot je razlika med filmom iz Kinodvora ali multipleksom, ko si nek manjši film lahko bistveno bolj zapomniš ali naredi vtis nate kot nekaj, kar si šel gledat s popcornom v roki, da bi za dve uri pozabil na kruti vsakdan. Enako je z igrami. Nekdo lahko to trdi, če jih pač ne pozna ali se mu jih ne ljubi poiskati. Iger je zelo veliko, a se je morda včasih treba malce bolj angažirati. Nekateri ljudje so malce zagrenjeni ali zdolgočaseni, pa iščejo odmev tega še pri drugih, lahko pa gredo, če jim kaj ni všeč, kaj igrati znova - recimo avanture! (smeh)