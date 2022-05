Odpira se Pionirski teater – gledališče namenjeno svobodnim umetnikom

Kot so zapisali na spletni strani Pionirskega doma, ki ga vodi direktorica Barbara Murn Vrviščar , je njihovo poslanstvo poleg matične dejavnosti tudi nagovoriti mlade vrhunske profesionalne ustvarjalce, jih povezati in jim ponuditi prostor, kjer lahko raziskujejo, ustvarjajo ter svojo umetnost predstavijo gledalcem. ''Zato smo se v Pionirskem domu odločili za ustanovitev Pionirskega teatra, ki bo namenjen prekarnim delavcem in samostojnim ustvarjalcem vseh žanrov umetniškega ustvarjanja,'' so zapisali.

Sporočili so tudi, da umetniško vodstvo Pionirskega teatra prevzema dramski igralec Tadej Pišek, ki smo ga na POP TV spremljali v glavni vlogi Roka Slaka v izvirni seriji Reka ljubezni. Pojasnili so, da bo Pionirski teater nagovarjal samostojne ustvarjalce vseh starosti, ki so zaradi kulturi nenaklonjenih razmer ostali brez možnosti promoviranja lastnih nastopov in najema dvorane: ''Umetniška vizija je, da se na odru Festivalne dvorane združijo najrazličnejši vrhunski profesionalni ustvarjalci in se oblikuje pester ter žanrsko raznolik program, ki bo nagovarjal široko množico. Če imajo druge gledališke hiše oblikovan program, ki nagovarja njihovo specifično publiko, bo program Pionirskega teatra nagovarjal širše.'' Tako napovedujejo, da se bodo na odru zvrstili koncerti, stand-up predstave, profesionalne produkcije samostojnih gledaliških ustvarjalcev, komedije, plesne predstave, itd. Zaradi raznolikosti programa bomo publiki predstavili tudi dogodke, žanre in umetnike, ki jih morda drugače ne bi opazili in tako širili njihov umetniški pregled in vzpodbujali odprto, kritično mišljenje.