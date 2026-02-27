Odprti zakon, pisan na kožo Vesni Pernarčič in Mateju Pucu

Vesna Pernarčič in Matej Puc na odru skupaj blestita v komediji Odprti zakon, enem najbolj znanih del italijanskega Nobelovega nagrajenca Daria Foja, ki ga je napisal skupaj s svojo življenjsko sopotnico. On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare "odprtega zakona", se začne komedija.

Režiserka Tijana Zinajić je z ekipo poustvarila zgodbo o tem, kako hitro teorija svobode trči ob realnost čustev – in kako zelo zapleteni ter hkrati smešni smo ljudje, ko gre za ljubezen. "Imava srečo, da lahko ustvarjava skupaj – v povezani, profesionalni in nekonfliktni ekipi, kjer vladata zaupanje in ustvarjalna energija," povesta Vesna in Matej, katerih izjemna kemija daje predstavi poseben naboj.

Vesna Pernarčič in Matej Puc FOTO: Damjan Žibert

Kultni tekst govori o zakonskem aranžmaju, kjer ima eden vse pravice, drugi pa vse posledice. Ko dejansko svoboda velja za enega, zvestoba pa za drugega. Matej Puc kot igralec zagovarja stališča svojega lika, osebno pa nima enakih pogledov na odprti zakon. "Razumem pozicijo para, ki je dolgo časa v zvezi, da pride do težav, prelomnic in želja. A mora obstajati recipročnost, ki temelji na pogovorih. Treba je komunicirati s partnerjem in ne delovati na svojo pest," pravi. Dodaja še, da ga je predstava znova opomnila, da je partnerski odnos na nek način delo – začetna zaljubljenost mine, odnos pa zahteva pripravljenost obeh strani za trud.

Vesna Pernarčič se s svojim likom strinja nekoliko bolj. "Moj lik je tisti, ki ne bi šel v to. Tudi sama si težko predstavljam, da bi kaj takega zdržala. Slišala sem za ljudi, ki jim odprt zakon uspeva, a ne morem reči, da to zares razumem," priznava. Ob tem poudarja, da je predstava tako zanimiva, da niti ne potrebuje razkošne scenografije ali zapletenih režijskih prijemov: "Besedilo je tako močno, da bi funkcioniralo tudi, če bi samo sedela in ga govorila."