Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Odprti zakon, pisan na kožo Vesni Pernarčič in Mateju Pucu

Ljubljana, 27. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš K.A.
Matej Puc in Vesna Pernarič

Gre za 50 let staro italijansko uspešnico, ki jo je režiserka Tijana Zinajić prilagodila za slovensko občinstvo in tudi za igralska prvoligaša. Na odru blestita Vesna Pernarčič in Matej Puc, predstava Odprti zakon se namreč pogumno sprašuje, ali je odprti zakon rešitev za odnos, ki je ujet v rutino, ali pa začetek nepričakovanih zapletov, ki zamajejo temelje partnerstva.

Vesna Pernarčič in Matej Puc na odru skupaj blestita v komediji Odprti zakon, enem najbolj znanih del italijanskega Nobelovega nagrajenca Daria Foja, ki ga je napisal skupaj s svojo življenjsko sopotnico. On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare "odprtega zakona", se začne komedija.

Režiserka Tijana Zinajić je z ekipo poustvarila zgodbo o tem, kako hitro teorija svobode trči ob realnost čustev – in kako zelo zapleteni ter hkrati smešni smo ljudje, ko gre za ljubezen. "Imava srečo, da lahko ustvarjava skupaj – v povezani, profesionalni in nekonfliktni ekipi, kjer vladata zaupanje in ustvarjalna energija," povesta Vesna in Matej, katerih izjemna kemija daje predstavi poseben naboj.

Vesna Pernarčič in Matej Puc
Vesna Pernarčič in Matej Puc
FOTO: Damjan Žibert

Kultni tekst govori o zakonskem aranžmaju, kjer ima eden vse pravice, drugi pa vse posledice. Ko dejansko svoboda velja za enega, zvestoba pa za drugega. Matej Puc kot igralec zagovarja stališča svojega lika, osebno pa nima enakih pogledov na odprti zakon. "Razumem pozicijo para, ki je dolgo časa v zvezi, da pride do težav, prelomnic in želja. A mora obstajati recipročnost, ki temelji na pogovorih. Treba je komunicirati s partnerjem in ne delovati na svojo pest," pravi. Dodaja še, da ga je predstava znova opomnila, da je partnerski odnos na nek način delo – začetna zaljubljenost mine, odnos pa zahteva pripravljenost obeh strani za trud.

Vesna Pernarčič se s svojim likom strinja nekoliko bolj. "Moj lik je tisti, ki ne bi šel v to. Tudi sama si težko predstavljam, da bi kaj takega zdržala. Slišala sem za ljudi, ki jim odprt zakon uspeva, a ne morem reči, da to zares razumem," priznava. Ob tem poudarja, da je predstava tako zanimiva, da niti ne potrebuje razkošne scenografije ali zapletenih režijskih prijemov: "Besedilo je tako močno, da bi funkcioniralo tudi, če bi samo sedela in ga govorila."

Preberi še Predstava Odprti zakon navdušila znane obraze: Tega ne delati!

Odprti zakon je torej satira o moško-ženskih odnosih, ki občinstvo nasmeje in obenem spodbudi k razmisleku o tem, koliko svobode, kompromisa in poguma smo pripravljeni vložiti v ljubezen. Kaj sta se od svojih likov igralca naučila o sebi? Kakšne vloge imata najraje in s kom bi najraje stala na odru? Pa še, ali bi morda zamenjala soigralca? Vse to lahko poslušate v zgornjem POPkastu.

popkast vesna pernarčič matej puc predstava odprti zakon

Na pop-up dogodku so se znani televizijski obrazi družili z gledalci

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku: strokovnjaki opozarjajo na subtilne spremembe
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku: strokovnjaki opozarjajo na subtilne spremembe
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
moskisvet
Portal
5 napak, ki jih moški najpogosteje delamo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543