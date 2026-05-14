Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Odprtje največje trgovine Jack&Jones pri nas navdušilo ljubitelje mode

Ljubljana, 14. 05. 2026 20.27 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik Anastasija Jović +1
Jack&Jones

Z znanimi obrazi smo se podružili ob odprtju največje trgovine Jack&Jones pri nas. Skandinavska blagovna znamka, ki ne sledi minljivim trendom, pač pa ustvarja kakovostne kose za vsakdan, je namreč pritegnila številne modne navdušence. Za glasbo so poskrbeli člani skupine Jet Black Diamond, mi pa smo preverjali, kakšne so modne smernice.

Ljubljana je bogatejša za novo modno destinacijo, ki združuje sodoben urbani slog, skandinavsko estetiko, denim kulturo in mladostno energijo. Odprtje največje trgovine Jack&Jones pri nas je navdušilo številne znane Slovence, s katerimi smo spregovorili o modnih trendih, zaupali pa so nam tudi, po kakšnih kosih oblačil najraje posežejo sami.

"Odvisno od dneva, če si doma, noben te ne vidi, sploh na vasi, tako da oblečeš pač, kar je. Za take dogodke, sploh neke koncerte ali pa pojavljanja v živo, pa imamo stilistko Katarino," so povedali člani glasbene skupine Jet Black Diamonds. "Mislim, da je zadnje čase džins spet nazaj, jaz ga zelo rada kombiniram, sploh te 'oversized' kavbojke," je dejala nekdanja tekmovalka Kmetije Carmen Osovnikar.

"Zelo rada imam klasične kose, visok pas, takšna krila in džins jakne. Mislim, da džins nudi veliko možnosti in se lahko kombinira na različne načine," je povedala vplivnica Ivana Zotel. "Jaz sem tudi eden tistih ljudi, ki je doma v kavbojkah tudi," je dodal član zasedbe Jet Black Diamonds.

"Iskreno sploh nisem vedela, da je to danska trgovina oziroma da izvira iz Danske. Meni je pa skandinavski slog božanski, tako da v bistvu imam rada te preproste kose, pa ker sem veliko v kuhinji, mora biti nekaj, kar je dobro tudi za v kuhinjo," je povedala nekdanja tekmovalka MasterChefa Brina Robnik Kobal.

In večno vprašanje, koliko časa modnim navdušencem odnese izbira? "Različno, včasih ful hitro, imam že takoj idejo, ki jo zvizualiziram, včasih pa lahko eno uro stojim pred omaro in mi nič ni všeč," je dejala miss Slovenije 2020 in 2021 Maja Čolić. "Drugače pa ponavadi izbiram tako, da se jaz napravim, potem mi pa punca reče: 'To ti ne paše,' in dam dol, zamenjam," je priznal nekdanji tekmovalec Kmetije in vplivnež Juš Čop.

Jack&Jones trgovina odprtje moda estrada

Ansambel Saše Avsenika na treningu presenetil naše odbojkarje

24ur.com Slovenski vplivneži razkrili, kako skrbijo za svojo pričesko
Cekin.si Kako blagovna znamka Tommy Hilfiger osvaja modni svet?
24ur.com Na ljubljanski teden mode zvezdniki prišli po navdih: 'Sveže, zanimivo'
Moskisvet.com Jesenska moda 2025: Kaj narekujejo dizajnerske modne znamke?
24ur.com Primož Roglič o modi: To je zame prvi korak in nov izziv
24ur.com Znane Slovenke uživale v modni predstavitvi, plesu in druženju
Dominvrt.si Poznate trend 'barbiecore'?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hc4life
14. 05. 2026 20.32
Jack & jones a se vi šalite ,pa to je najbol bedna firma ever ....kdo to nosi razn slo šabani seveda
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Kako najstnikom omejiti čas pred zasloni?
Kako najstnikom omejiti čas pred zasloni?
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713