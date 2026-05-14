Kakšnih modnih smernic se držijo znani obrazi?

Ljubljana je bogatejša za novo modno destinacijo, ki združuje sodoben urbani slog, skandinavsko estetiko, denim kulturo in mladostno energijo. Odprtje nove trgovine pri nas je navdušilo številne znane Slovence, s katerimi smo spregovorili o modnih trendih, zaupali pa so nam tudi, po kakšnih kosih oblačil najraje posežejo sami.

"Odvisno od dneva, če si doma, noben te ne vidi, sploh na vasi, tako da oblečeš pač, kar je. Za take dogodke, sploh neke koncerte ali pa pojavljanja v živo, pa imamo stilistko Katarino," so povedali člani glasbene skupine Jet Black Diamonds. "Mislim, da je zadnje čase džins spet nazaj, jaz ga zelo rada kombiniram, sploh te 'oversized' kavbojke," je dejala nekdanja tekmovalka Kmetije Carmen Osovnikar.

"Zelo rada imam klasične kose, visok pas, takšna krila in džins jakne. Mislim, da džins nudi veliko možnosti in se lahko kombinira na različne načine," je povedala vplivnica Ivana Zotel. "Jaz sem tudi eden tistih ljudi, ki je doma v kavbojkah tudi," je dodal član zasedbe Jet Black Diamonds.

"Iskreno sploh nisem vedela, da je to danska trgovina oziroma da izvira iz Danske. Meni je pa skandinavski slog božanski, tako da v bistvu imam rada te preproste kose, pa ker sem veliko v kuhinji, mora biti nekaj, kar je dobro tudi za v kuhinjo," je povedala nekdanja tekmovalka MasterChefa Brina Robnik Kobal.

In večno vprašanje, koliko časa modnim navdušencem odnese izbira? "Različno, včasih ful hitro, imam že takoj idejo, ki jo zvizualiziram, včasih pa lahko eno uro stojim pred omaro in mi nič ni všeč," je dejala miss Slovenije 2020 in 2021 Maja Čolić. "Drugače pa ponavadi izbiram tako, da se jaz napravim, potem mi pa punca reče: 'To ti ne paše,' in dam dol, zamenjam," je priznal nekdanji tekmovalec Kmetije in vplivnež Juš Čop.