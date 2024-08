Odri Castle festivala so zopet gostili velika glasbena imena

Kaj je čar festivala in kaj ga naredi boljšega od drugačnih nastopov? "Absolutno je bolje že to, da je tukaj veliko bendov, s katerimi se lahko družiš. Ogrejejo ti občinstvo in ti storiš enako zanje," je dejal Gregor Strasbergar Štras iz skupine Mrfy.

Na festivalsko dogajanje pa se je potrebno tudi malo pripraviti. Izkušeni glasbeniki že vedo, česa ne smejo pozabiti doma. "Midva imava že nekaj let za seboj tako, da imava že vse sabo, od zaščite proti klopom in komarjev, rezervno spalko in visečo mrežo," sta dejala Domen in Tilen iz skupine Koala Voice. "Zvočnik, žogo in plavalni obroč," je dejala Masayah.

Na festivalu so nastopili tudi zelo mladi ustvarjalci, ki se ne pustijo začetniški tremi. "Na začetku te nihče ne jemlje resno, ampak potem pa gre", je o nastopu dejal član glasbene skupine Hot thunder.