Odštevanje do koncerta zvezdniških imen za Urbana

Do danes je bilo za dečka Urbana zbranih okrog 1.940.000 evrov, do cilja so tako oddaljeni še okrog 60 tisočakov. Pri nabiranje sredstev za Urbana so že pomagali slovenski olimpijci, košarkarji, nogometaši, hokejisti, mediji in vsi Slovenci in Slovenke s svojo srčnostjo. Prodajale so se Urbanove srečke, po Ljubljanskih ulicah so nastopali akrobati, organiziranih je bilo veliko dogodkov in stojnic. V Madridu so organizirali prvo mednarodno konferenco in tako povezali vse raziskovalce in starše otrok z enako usodo kot jo ima Urban.

Če se koncerta ne boste mogli udeležiti, ga boste lahko v živo spremljali prek našega portala 24ur.com.