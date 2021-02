Odziv znanih Slovencev na obtožbo o nadlegovanju Mie Skrbinac: Nisi sama

Igralka Mia Skrbinac je v ponedeljek, 1. februarja, za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija povedala, da je profesor, ki ga sicer javno ni imensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 nad njo izvajal psihično in fizično nasilje. Nasilje je bilo zapakirano v študijski proces, to se je dogajalo v predavalnicah in na hodnikih. "Čakal me je pred vrati toalete, v internem baru Drame, pa še kje," je povedala Mia. Med študijem o tem ni zmogla spregovoriti. Njena tedanja sošolka Sara Lucu je za televizijo potrdila, da se je to resnično dogajalo.

Poleg deljenja Mijine fotografije so nekateri tudi zapisali nekaj besed podpore. Med drugim tudi igralec Saša Tabaković, ki je zapisal: "Nujno je treba za začetek poudariti, da pri javnem opredeljevanju do primerov zlorab ne gre za puritanizacijo odnosov niti za lov na čarovnice, ampak za razčiščevanje mizoginije in šovinizma, ki ju je naša družba polna. Visokošolski prostor ni pri tem nobena izjema. Seveda umetniški študij zahteva intimnejše okolje, ker gre za šolanje duha, torej je to skoraj pogoj, da lahko steče kakovosten pedagoški proces. Ampak! To ne more biti razlog, da se meja prestopi in edukacija postane zloraba. Zanjo je v prvi vrsti odgovoren vedno profesor! Torej o zlorabi ne govorimo samo takrat, ko se napad zgodi s strani avtoritete, temveč tudi takrat, kadar slušatelj želi erotizirati odnos. Tudi takrat je profesor dolžan vzdrževati to mejo. Odgovornost je na njem. Kadarkoli to mejo prestopi, je zavržno zlorabil svoj položaj, saj v takšnem odnosu nikoli ne moremo govoriti o enakovrednih pozicijah. Primer Mie Skrbinac, tega pogumnega in neverjetno lepega dekleta, ki nas je nagovorilo v oddaji Tednik, na AGRFT zagotovo ni edini. Poleg profesorja, na katerega je prispevek, kljub neimenovanju, pokazal prst, naj bi sumi leteli še (vsaj) na enega. Čakamo torej akademski svet, da potegne zavoro in pride zlorabam dejansko do dna. Je pa pomembno še nekaj. Vsak posameznik, ki je utemeljeno osumljen posega v spolno nedotakljivost, ne more in ne sme najti zatočišča v liberalnem naročju gledališča ali filma, kjer bo ustvarjal in služil denar, kot da se nič ni zgodilo, ter čakal, da nevihta čimprej mine. Od vodstva gledališč in filmske srenje pričakujem, da se do primera javno in glasno opredeli. Ravno tako pričakujem, da jih bodo novinarji pocukali za rokav, če tega ne bodo storili samoiniciativno."

IgralecJurij Drevenšek je objavil fotografijo, na kateri je skupaj s kolegico Niko Rozman. Na dlani sta si napisala geslo 'Nisi sama', Jurij pa je nad fotografijo zapisal:"Bravo za pogum! Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, dovolj je sprenevedanja!"

Nina Rakovec je ob fotografiji Mie zapisala: "Mia,"dodala emotikon srčka in zapisala:"Hvala za tvoj pogum, nisi sama."

Na Instagramovem profilu se je odzvala tudi Akademija, in sicer z zapisom: "Akademija ima ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja in zlorab. Mia, čestitke za pogum, nisi sama!"